(VIDEO) "No al exterminio": Pensionados protestaron en varios estados por aumento de los salarios

15-03-24.-Jubilados y pensionados protestaron la mañana de este jueves 14 en varios estados para reclamar al Ejecutivo un aumento del salario mínimo y las pensiones, que se mantienen fijas desde hace más de dos años. La consigna «No al exterminio» se repitió en las sedes del Seguro Social del país.En Caracas, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un grupo de pensionados y trabajadores activos protestó por las condiciones que enfrentan los dependientes de la administración pública. Griselda Sánchez, sindicalista y presidenta de Fordisi, dijo que no hay políticas que permitan «una calidad de vida digna» a los adultos mayores.Sánchez pidió a los representantes del PNUD que conversen con las autoridades venezolanas para conseguir mejoras en las pensiones. «Entiendan que los trabajadores no pueden esperar a que se resuelva el tema político. Entendemos que necesitamos un cambio de modelo político, pero también necesitamos que se generen políticas para que nuestros jubilados y pensionados tengan un ingreso digno».Además, calificó al gobernante Nicolás Maduro de «irresponsable», tras los anuncios de incluir dentro de las bolsas CLAP productos como carne y pollo enlatados. «Saben que las personas cuando pasan de 50 años ni siquiera enlatados pueden comer. Es una burla, rechazamos esto y le hacemos un llamado a los organismos nacionales para que atiendan el llamado de este importante sector».Desde Barquisimeto Francisco Carmona, representante del Comité de Jubilados y Pensionados del estado Lara, aseguró que desde hace dos años se mantienen protestando por el incremento de las pensiones y, por ende, del salario mínimo para trabajadores activos. «Desde hace 24 meses estos señores han guardado silencio administrativo, han hecho caso omiso a las peticiones de pensionados y jubilados».Aseveró que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) están en «proceso de exterminio. En su momento equivalían a 30 dólares, pero hoy esos 130 bolívares equivalen a 3.5 dólares. Los pensionados del Seguro Social nos estamos muriendo de hambre porque no nos alcanza ni para comer ni para medicinas».Carmona señaló a El Impulso que los pensionados están «cansados de entregar documentos (…) La calle va a seguir siendo nuestra única forma de protestar. Nuestra protesta es pasiva, con la gente en la calle y exigiéndole a este gobierno que nos tome en cuenta. Definitivamente han hecho caso omiso y lo van a seguir haciendo».«¿Hasta cuándo tanta hambre, tanta miseria, tanto sufrimiento», expresó un jubilado frente a la sede del IVSS en San Juan de los Morros, estado Guárico.La promulgación de la ley de bonos de alimentos y medicinas para los jubilados y pensionados es una de las exigencias de los manifestantes en la capital de la entidad llanera; reportó Radio Fe y Alegría.En Yaracuy los jubilados y pensionados se concentraron frente al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), ubicado en el municipio Independencia. Sira Pastora, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados en la entidad occidental encabezó la manifestación y encomió al gobierno nacional a que «atienda a los jubilados. Ya nosotros le dimos todo al país», señaló.Por último, advirtió que se mantendrán en la calle hasta que logren sus reivindicaciones; reseñó Yaracuy al Día.Los docentes jubilados, pensionados del estado Falcón se congregaron en la plaza Linares de Coro.Hipólito Molleja, presidente de Fundamajupe y vocero de la coalición intergremial en la entidad, señaló que ya van dos años y el gobierno no decreta un aumento de salarios a los educadores activos y jubilados del magisterio venezolano.«La educación venezolana está viviendo su peor momento de la historia con unos salarios que son el exterminio de los profesionales del sector educativo», declaró Molleja a La Mañana.Señaló que la administración de Nicolás Maduro «no tiene excusas» para no aprobar un aumento de los salarios y pensiones.«No hay excusa por cuanto el gobierno tiene muchas entradas de dinero por la venta del petróleo, oro, entre otras. El gobierno ya de cara a las elecciones está ofreciendo bonos a través de las misiones, entrega de colchones, casas bien equipadas, arreglos de iglesias; mientras que el educador no tiene para cubrir la canasta básica, comprar medicinas y muchos de ellos padecen de patologías graves», denunció.Fuente: Tal Cual