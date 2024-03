Jubilados de la CVG: Podrían sustituir bolsas Clap por 100 dólares

03-03-24.-El Bloque de Asociaciones de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) informó en rueda de prensa este viernes 1 de marzo que, a través de la mesa de negociación-instancia que mantienen con las autoridades de la corporación-, se aprobó la propuesta de sustituir las bolsas de alimentos por una tarjeta de débito a la que se depositarán 100 dólares de forma mensual.



La sustitución es producto de los múltiples reclamos elevados por los adultos mayores, quienes denuncian que los alimentos entregados por la corporación son de mala calidad, carecen de información nutricional y no cumplen con los estándares mínimos de salubridad.



Las bolsas de alimentos son una estrategia implementada por las autoridades nacionales desde el 2018. Estas dádivas buscaban paliar la crisis económica y de alimentación por la que pasaban los trabajadores, cuyos salarios no alcanzaban para costear alimentos.



“Una etapa que comenzó en el 2018, cuando la CVG nos entregaba unas bolsas de alimentos como colaboración, es una etapa que está terminando con estos compromisos adquiridos. Estos compromisos buscan minimizar la humillación que recibíamos antes como jubilados porque no recibíamos productos de buena calidad ni de buena marca. Eso era una parte muy humillante para nosotros. Aún queda por resolver una parte que consideramos discriminatoria. No se le estaba entregando la bolsa a los trabajadores desactivados y necesitamos que eso se resuelva. Ellos son merecedores de recibir esa tarjeta”, alegó Eleazar Rojas, jubilado de CVG Bauxilum.



Portales de investigación como Armando.Info y la ONG Transparencia Venezuela señalaron que los programas de alimentación del Estado funcionan con lavado de dinero. Asimismo, el empresario Álex Saab lo acusó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por negocios irregulares en el marco de estas iniciativas alimentarias.



Jubilados exigen una tarjeta con cobertura nacional

Según lo relatado la vocería de la actividad, la entrega de las tarjetas de débito se haría el próximo mes de abril. En ese sentido, este beneficio lo depositarían los días 16 de cada mes.



La propuesta viene desde las autoridades de la CVG hacia el bloque. No obstante, Pedro Moreno, líder de los jubilados de CVG Ferrominera Orinoco, destacó que se está solicitando que el beneficio se lo entreguen también a trabajadores activos, desincorporados y sobrevivientes.



Asimismo, la propuesta de la corporación comprende una tarjeta que se pueda usar solo en cadenas de supermercados seleccionados; mientras que el bloque de los trabajadores exige que esta herramienta pueda ser utilizada en los comercios de su preferencia.



“Propusieron que estaban habilitando unas cadenas de supermercado para que nosotros hiciéramos efectiva esa tarjeta de débito. Nosotros en ese documento estamos pidiendo que esa tarjeta sea universal, internacional inclusive. Que podamos comprar donde nosotros queramos”, acotó Pedro Marzón, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG Carbonorca.



Con posibilidad de incremento

Asimismo, el monto de 100$ podría irse incrementado, según los pensionados, dependiendo de la productividad de cada una de las empresas.



Sobre esto, acotaron que tras la entrega de estas tarjetas quedará eliminada la bolsa de alimentos de las empresas básicas.



La entrega de este monto para la alimentación se mantiene sobre la mesa en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, teniendo en cuenta que los trabajadores deberán costear su alimentación con 100 dólares correspondientes a este beneficio y 40 dólares de cestaticket frente a una canasta básica que supera los 530 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

