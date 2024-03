Defensa del dirigente sindical Josué Tremaria denuncia fraude procesal en la causa tras 8 meses de detención

Josué Tremaria, dirigente sindical del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) Credito: C.Caroní

02-03-24.-La defensa del dirigente sindical del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), Josué Tremaria, denunció que el caso ha estado plagado de vicios y fraude procesal. Asimismo, desde la directiva de la organización laboral exigen al Estado venezolano la inmediata liberación del trabajador.



“En el caso de Tremaria hay un fraude procesal y también terrorismo judicial. Es un proceso hecho a partir de una invención, un cuento, un falso positivo por parte de funcionarios de la Dgcim. A Tremaria se le levantó un proceso a espaldas violándole el artículo 44 y 49 constitucional que habla del derecho a la defensa. El Ministerio Público que le tenía una investigación desde el 2021, nunca citó a Tremaria para que compareciera y a que designara sus abogados de confianza para ejercer el derecho a la defensa”, expresó José Gregorio Beria, abogado del dirigente.



El presidente de Futseb fue apresado el 7 de julio de 2023. Los cargos en su contra son hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento. Aunque el sindicalista es abiertamente afecto al madurismo, su caso no ha tenido avances significativos a pesar de las múltiples protestas organizadas para exigir su liberación a lo largo del 2023.



Durante el proceso de detención, Tremaria estuvo casi un mes incomunicado, su esposa denunció que nunca fue informada de su arresto formalmente. Según la defensa, la aprehensión tiene un trasfondo político debido a su participación en una serie de protestas en defensa de los derechos de los mineros artesanales a finales de 2022, manifestaciones organizadas en el marco de la Operación Roraima.



“Tremaria es un preso de las mafias judiciales y mafias político-militares en Bolívar. A él nunca se le detuvo ni incautó ningún material estratégico. No hay en el expediente ningún proceso que tenga que ver con material estratégico. Es una imputación falsa. Por el lado del sistema de justicia hay terrorismo judicial. Utilizan la justicia para criminalizar personas que no están cometiendo delitos”, zanjó Beria.



La directiva afirmó que la orden de aprehensión fue ordenada por el antiguo director de CVG Logística y comandante del Dgcim, Jorge Luis Gómez Pimentel, quien fue apresado en mayo acusado de corrupción como otros funcionarios de la directiva de CVG.



Trasladado a El Rodeo I



Tal como denunciaron los familiares de otros dirigentes detenidos, la esposa de Tremaria, Norialvis Guerra, confirmó que fue informada sobre el traslado de su esposo al Internado Judicial El Rodeo el pasado 19 de febrero. Hasta el momento no ha podido tener comunicación con el trabajador.



“Me informaron que estaba en El Rodeo I. El 7 de marzo cumplirá 8 meses detenido. Desde el sábado 17 no lo he visto, no sé en qué condiciones está en El Rodeo I. Estamos preocupados porque no tenemos comunicación con él. No ha habido ninguna prueba en contra de él. Ya hubo una audiencia preliminar, pero no le han dado su fecha de juicio. Estamos esperando. El único apoyo económico que tengo es del Futseb. Son los únicos que me han ayudado económicamente en esta situación”, expresó Guerra, quien se mantiene trasladándose a la capital para poder visitar a Tremaria.



“Quiero acotar que siempre hemos sido pacíficos. Estoy segura de que nos pueden ayudar. Josué tiene un cargo de conspiración y es lo que más nos preocupa, es el cargo más injusto porque para nadie es un secreto que Josué ha sido un líder revolucionario en el estado Bolívar. Nosotros estamos preocupados por esta situación. Josué es un revolucionario no un conspirador ni un delincuente”, aclaró.



Futseb exige libertad para Tremaria



Este 28 de febrero, autoridades de Futseb ofrecieron una rueda de prensa con los afiliados para fijar líneas de acción y exigir la liberación del sindicalista. Desde finales de 2022, la organización ha protagonizado al menos 4 protestas por la detención, la cual consideran arbitraria.



“A 8 meses de la detención seguimos sin tener respuestas para su detención. Hemos manifestado que lo que se le imputa no tiene ningún sustento. Hoy salimos a hacer un llamado al Gobierno nacional para que se revise a fondo la situación de Josué Tremaria. Nosotros reiteramos nuestro compromiso revolucionario, pero le hacemos un llamado al presidente Maduro para revisar a fondo el caso de Josué Tremaria. Desconocemos qué lo tiene retenido. No hay elementos probatorios para que esté privado de libertad”, declaró Asdrúbal López, secretario general de Futseb.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 423 veces.

La fuente original de este documento es:

CCaroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/defensa-de-josue-tremaria-denuncia-fraude-procesal-en-la-causa-tras-8-meses-de-detencion/)