(VIDEO) Trabajadores de Guayana se concentraron en la CVG exigiendo libertad para los sidoristas presos

22-02-24.-Un nutrido grupo de trabajadores de las industrias básicas se concentraron este miércoles en el portón principal de la CVG en Ciudad Guayana exigiendo libertad para los sidoristas Leonardo Azocar y Daniel Romero, presos durante protestas por demandas salariales. En Caracas se ha convocado para este jueves a un piquete ante la Defensoría del Pueblo exigiendo la libertad de los dos trabajadores de Sidor.Durante la protesta ante la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) los trabajadores exigieron la libertad para los trabajadores sidoristas que se encuentran privados de libertad, expresando que se mantendrán firmes en la lucha, hasta lograr la libertad de Daniel Romero y Leonardo Azocar. Luego desde la CVG casa matriz los trabajadores y familiares de los sidoristas privados de libertad, realizaron una caminata hasta los tribunales.El 7 de junio del año pasado los obreros de la Siderúrgica del Orinoco, realizaron un paro laboral que duró casi una semana, por sus derechos laborales, salarios, contrato colectivo y en contra del incumplimiento de las promesas de la nueva junta interventora de la CVG en ese momento. Pero el domingo 11 de junio por la noche, luego de días de amedrentamiento con la Guardia Nacional, fueron detenidos tres obreros sidoristas que estaban a la cabeza de esta lucha obrera, solo uno fue liberado, mientras Leonardo Azocar y Daniel Romero fueron trasladados en ese entonces a una cárcel militar en Caracas. Actualmente se encuentran detenidos en la cárcel El Rodeo.Durante la protesta de este miércoles, desde el portón principal de la CVG, José Ángel Azocar, hermano de Leonardo Azocar, declaró que "en un Estado de derecho, si hubiera derecho, en la audiencia de presentación hubiesen salido libres. Porque si es boicot no solamente tendrían que estar presos Leonardo Azocar y Daniel Romero, tendrían que estar los 600 trabajadores que estaban en ese paro".De igual manera se expresaron otros trabajadores, como lo hizo un obrero de Carbonorca, manifestando que "Daniel Romero y Leonardo Azocar son presos de conciencia por defender los derechos de los trabajadores", "no son delincuentes, son trabajadores". Al finalizar la protesta manifestaron que no cesaran en su lucha hasta conseguir la libertad de los compañeros sidoristas presos por luchar.En consonancia con la lucha por la libertad de los sidoristas presos se realizará en Caracas este jueves 22 de febrero a las 10 AM un piquete frente Defensoría del Pueblo (Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino) para exigir por la libertad de los trabajadores Leonardo Azócar y Daniel Romero, presos por luchar. “Invitamos a todo el pueblo trabajador y las organizaciones que luchan en contra de la criminalización a la Clase Trabajadora Venezolana, a que nos acompañen en esta concentración frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la libertad de los trabajadores de Sidor”.Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsan La Izquierda Diario, hacen un llamado "a la más amplia solidaridad con la lucha de los trabajadores de Sidor, exigiendo la libertad inmediata de Leonardo Azocar y Daniel Romero”, e invitan a participar del piquete de este jueves ante la Defensoría del Pueblo.