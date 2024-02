Trabajadores de Clínica Sanatrix en Caracas denuncian irregularidades en el pago y otros pasivos laborales

Credito: Web

14-02-24.-Más de 400 trabajadores de la Clínica Sanatrix, ubicada en la Gran Caracas, denunciaron irregularidades en el pago y otros pasivos laborales.



Miriam Manrique, trabajadora de la clínica, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la empresa no cumple con los pagos decretados por el presidente de la República, Nicolás Maduro.



Agregó que desde hace dos años se mantienen con un básico sin ajuste de ninguna índole.



“Hemos hecho el llamado a nuestros jefes inmediatos y a los diferentes gerentes de cada departamento. Sin embargo, no hemos tenido respuesta satisfactoria. Por este motivo muchos de nuestros compañeros han llevado a cabo su renuncia ante las oficinas de Recursos Humanos”, dijo.



Destacó que por la falta de personal, ahora los “empleados de la Clínica Sanatrix tenemos sobrecarga laboral”.



También señaló que ya no cuentan con el servicio de transporte.



“El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ajuste en el bono de alimentación de 40 dólares. El cual no fueron cancelados para los primeros días del mes de febrero. Ni tampoco fue depositado el retroactivo que por mandato presidencial debería ser depositado en la cuenta nómina de cada empleado”, sostuvo la trabajadora.



Manrique en nombre de los trabajadores hizo un llamado al Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público para que atiendan el caso.



También exhortó a la directiva de la clínica para que considere conversar con el personal y ofrezca respuestas.

