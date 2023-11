Jubilados de CVG amenazan con ir a huelga de sangre

Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados Credito: RFA

29-11-23.-Este 27 de noviembre, jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) amenazaron con ir a huelga de sangre si persisten los incumplimientos por parte de la junta interventora de la CVG.



El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, Hugo Medina, se refirió directamente al vicepresidente de la estatal, Alexis Rodríguez Cabello, para advertir que no se seguirán permitiendo humillaciones.



“Escucha bien, Rodríguez Cabello: estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Vamos a dar respuesta con una medida contundente como es una huelga de sangre. Estamos dispuestos a esto. No pueden seguir humillando a un pueblo. No pueden decir que no hay dinero para pagar lo que nos ganamos con gallardía. Ha entrado suficiente dinero”, expresó Medina.



La inconformidad se debe a que han transcurrido 100 días desde que la junta interventora se comprometió a instalar una mesa de trabajo para dirimir las problemáticas de los jubilados. Dicho compromiso fue firmado en un acta convenio el pasado 23 de agosto tras una huelga de hambre de 8 días encabezada por los afectados.



“Hemos agotado todas las vías administrativas”

Hasta el momento, los adultos mayores no han obtenido respuesta a pesar de haber consignado dos documentos en la administración de CVG, posterior a la firma del acta, para exigir que se cumpla con los compromisos.



“Queremos que toda la colectividad sepa que hoy se cumplen 100 días de haber firmado ese compromiso formal. Nosotros rechazamos el silencio administrativo. Nos están retando y buscando que reaccionemos de otra manera. Hemos agotado todas las vías administrativas. No nos van a cansar. El tiempo que nos queda de vida se lo vamos a dedicar a la defensa de nuestros derechos”, sentenció Medina.



Asimismo, el líder de los pensionados de Bolívar denunció que también hay un retraso de más de 20 días en la entrega de bolsas de comida para los protestantes, sugiriendo que quieren “coaccionarlos para dejar la protesta”.



Reunión con la gobernación: una carta infructuosa

Ante la falta de respuestas de la CVG, el pasado 13 de noviembre los protestantes se reunieron con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, quien se comprometió a servir de enlace para lograr una reunión entre los huelguistas y la vicepresidenta Delcy Rodríguez.



Sin embargo, tras este encuentro no han obtenido más respuestas por parte del mandatario regional.



“El gobernador escuchó nuestras peticiones y nos iba a hacer el enlace con el Ejecutivo. Han transcurrido 10 días y no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos acá con la intención de ser escuchados y que resuelvan nuestra problemática laboral. No han dado ni siquiera el primer paso para cumplir e instalar esa mesa”, cerró Medina.

