Sigue el descontento en trabajadores y jubilados de Cantv

26-11-23.-Continúan los descontentos dentro de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, (Cantv), pues tanto para los trabajadores activos como jubilados, persisten las desmejoras.



El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con uno de los sindicalistas de Cantv, Joel Chávez, quien expresó que el problema es muy extenso, empezando por la convención colectiva, pues asegura que el Estado busca poner una contratación colectiva.



“Eso es una locura porque se pierden todas las luchas de quienes nos antecedieron”, dijo.



Chávez indicó que actualmente hay una presunta discusión de contratos, “pero que no es tal en Cantv. La empresa es prácticamente el mismo Estado, pues ellos proponen y simplemente firman” y agregó que esta situación trae desmejoras, entre esas, el seguro de vida y el salario mensual, pues algunas personas pasaron de ganar 300 a 510 bolívares mensuales, monto que no cubre el costo de los alimentos ni pago de servicios, entre otros.



“Es una situación álgida que arropa a los activos y jubilados” e indicó que en el caso de las personas jubiladas es que tenían un plan de Hospitalización, Cirugía y Maternidad de 100 % de cobertura y que ahora corren el riesgo de perder este plan de salud.



No hay ningún tipo de beneficios en Cantv



Chávez señaló que actualmente no hay ningún tipo de beneficios y que las cláusulas las desmejoraron. “Quieren lograr que el HCM tenga un techo y frenar también la escala salarial. Tener un plan de salud de 100 % de cobertura no lo tiene nadie y el Estado quiere eliminar este beneficio”, reiteró.



Adicional a esta situación, Chávez indicó que introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero este organismo hizo caso omiso.



Cantv no dota de implementos a sus trabajadores



Además, la estatal no dota a sus trabajadores con los implementos necesarios para que puedan cumplir con su labor. Chávez aseguró que muchos de los empleados se trasladan a pie, no hay entrega de material, ni herramientas. “El índice de averías sobrepasa el millón a nivel nacional”.

