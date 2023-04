(VIDEO) Trabajadores de Café Venezuela en Barquisimeto protestan nuevamente ante los despidos masivos

22-04-23.-Los trabajadores marcharon por las calles de Barquisimeto dirigiéndose a la Defensoría del Pueblo para exigir la restitución a sus puestos de trabajo ya que en toda la empresa Café Venezuela han despedido a casi 90 trabajadores en las distintas plantas que tiene la corporación en los estados Lara y Trujillo.



La empresa en Barquisimeto, ubicada en la zona industrial II, está totalmente operativa con dos turnos de trabajo, así como las otras plantas. Se trata de una de las medidas más arbitrarias dejando a decenas de trabajadores y trabajadoras en la calle.



“Viva la lucha sindical, fuera la bota patronal”, coreaban los trabajadores y las trabajadoras cuando se concentraban frente a la Defensoría del Pueblo. Al salir nuevamente a protestar siguen mostrando su disposición a continuar en la pelea y no dejarse doblegar por todas estas arbitrariedades patronales, y mantenerse en pie de lucha.





“El 10 de abril nos presentamos a nuestro puesto de trabajo y fue negado el acceso por parte del presidente de la empresa, el coronel Mirko Rojas. Tenemos en el estado Lara a 37 personas afectadas, 36 en el estado Trujillo en la planta de Pampán y 15 trabajadores en la empresa ubicada en Boconó. Esta medida entre gallos y medianoche en verdad nos sorprendió”, declara Juan Barreto, trabajador afectado por los despidos.Los trabajadores y las trabajadoras exigen la restitución de todos sus derechos, como es el derecho al trabajo, al salario y todos sus beneficios contractuales. Se deja en la calle a padres y madres de familias que su única fuente de trabajo es ésta que tenían actualmente.Los obreros desconocen los fundamentos de la medida arbitraria e ilegal y no son informados, simplemente se encuentran con que al asistir a su trabajo se les cierran las puertas y no pueden entrar a realizar sus labores."Exigimos a las autoridades competentes para que se haga una investigación sobre cuál fueron las razones para la aplicación de dichas medidas a que afecta a trabajadores, una medida discriminatoria, arbitraria, que está fuera de orden que afectan todos nuestros derechos”, enfatiza Juan Barreto en un reporte a La Izquierda Diario.Es triste que después de 10 o más años de laborar en una empresa, cumpliendo con las obligaciones establecidas, ocurra como dice una trabajadora, que la empresa te cierre las puertas y te ignore. Eso es como quien echa a alguien de su casa a patadas y es obviamente injusto e indigno, propio de autoridades maltratadoras e insensibles con el pueblo trabajador.Los trabajadores de Café Venezuela fueron acompañados en solidaridad activa por la clase trabajadora de las empresas Mondelez, Procter & Gamble, Capri, Somosa, Arichuna, entre otras.Es que la arremetida patronal es tanto en el sector estatal como en el privado. Justamente el día miércoles 19 de abril, los trabajadores de Procter & Gamble, salieron a protestar también contra los despidos masivos. En esta empresa son más de 250 trabajadores que están amenazados de quedar en la calle y protestan ante el inminente cierre de la empresa, en el marco de toda una maniobra patronal.Es que con todas estas medidas de despidos y destrucción del salario en las empresas del Estado, hace que la patronal privada se envalentonen y ataquen en masa a la clase trabajadora. Por eso es fundamental lograr la mayor unidad de acción por parte de los trabajadores y de las trabajadoras de las distintas empresas de la región para resistir este avance contra los despidos, salarios de hambre y nuestras condiciones de vida.Es con la coordinación entre los trabajadores como se enfrentan los planes de estas patronales para defender nuestros intereses y pelear por una salida donde no seamos los trabajadores quienes siempre paguemos sus crisis. Por eso es importante levantar una coordinadora de los trabajadores de las distintas empresas donde discutan unificadamente como resistir a todos los atropellos laborales, los despidos y la destrucción del salario, discutiendo un plan de lucha unificado.

►Noticia Relacionada: (VIDEO) ¡Justicia laboral! piden trabajadores de Café Venezuela en Pampán