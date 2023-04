Denuncian suspensión arbitraria de 36 trabajadores en Café Venezuela (estado Trujillo)

A nuestra redacción ha llegado una nueva denuncia realizada por trabajadores pertenecientes a la Corporación venezolana del Café (CVC), concretamente de Café Venezuela, pero en esta ocasión se trata de la UPS Pampán en el estado Trujillo.

Tal como ocurrió recientemente en el estado Lara, El Coronel Mirko Rojas, presidente de Café Venezuela, toma una medida que los trabajadores perciben como claramente anti obrera (a definición de los denunciantes) de suspender una considerable cantidad de trabajadoras y trabajadores de sus actividades laborales.

La gerencia de Café Venezuela, además de no tener en cuenta el marco de la situación-país, para todas las familias afectadas directamente con esa medida, también se desentiende de lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, como igualmente vuelve a pisotear inamovilidad laboral; lo que sin duda lleva a los trabajadores a constatar, una vez más, que aquí lo que realmente rige la relación capital/trabajo es el tristemente célebre memorándum 2792, señalado por chocar con los derechos constitucionales y laborales de la clase trabajadora venezolana.

Dado que ésto acaba de ocurrir de manera similar en Lara, donde también fue "suspendido" un grupo numeroso de trabajadores, cabe preguntarse en qué tipo de crisis han sumido la gerencia y la dirección de la Corporación a la empresa Café Venezuela, y qué clase de hueco estarán tratando de tapar con el sacrificio de los trabajadores. ¿Será que los vientos de la corrupción que están soplando por todo el país, también se llevaron algo de allá y no pueden con la producción y la plantilla laboral? ¿O habrán hecho algún negocio“chimbo” por el cual han decidido imponer las cargas y hacer pagar los platos rotos a los trabajadores y trabajadoras? Eso pasa cuando la prioridad en las empresas no es la gente, no son las familias venezolana, no es la Patria, sino otros intereses. Como que hay que revisar algo ahí “caiga quien caiga”, pero eso sí, que no sigan siendo el pueblo trabajador ni sus familias.

Los trabajadores piden investigar lo que está pasando y llaman a la solidaridad mútua entre los trabajadores afectados de las plantas de Trujillo, Lara y otros estados.

A continuación, el texto de la denuncia de los trabajadores de Café Venezuela UPS Pampán:

Nosotras y nosotros, trabajadores de Café Venezuela UPS Pampán, entre los cuales estamos afectados 36 compañeras y compañeros, incrementándose cada día las suspensiones laborales con un argumento ilegal, errado, falso y violatorio de los derechos laborales constitucionales, comunicamos nuestra preocupación e indignación por las injusticias laborales que actualmente estamos viviendo. Rechazamos las acciones de carácter antiobrero tomadas por el Coronel Mirko Rojas, presidente de Café Venezuela junto con el sindicato vencido SUTRACAFE (Sindicato Unido de trabajadores del café), y quienes actualmente forman parte de los directivos de la empresa, prestándose para realizar acciones patronales.

El 12 de abril del 2023 nos dirigimos a las instalaciones de Café Venezuela UPS Pampán, a cumplir con nuestro horario de trabajo correspondiente a cada trabajador y no nos permitieron el acceso a las instalaciones, nos trataron de forma Arbitraria, no se nos permitió la entrada a nuestro sitio de trabajo dejándonos expuestos al sol y agua en plena vía pública. Después de 6 largas horas sin recibir ninguna explicación, el presidente de la empresa el Coronel Mirko Rojas tomó la decisión de recortar los beneficios y el acceso a las instalaciones de la empresa, sin tomar en cuenta la opinión del Concejo de Producción de Trabajadores en asamblea de la masa trabajadora. Esto último, trae como consecuencia la perdida de los beneficios laborales al imponer esta medida arbitraria, sin permitir la participación de los trabajadores y esto repercute en la mesa de nuestros hogares, teniendo en consideración, además, que la mayoría de nosotros contamos entre 8 a 19 años de servicio en esta empresa.

De tal manera que levantamos nuestra voz de protesta haciendo un llamado al presidente Nicolás Maduro, a nuestro Gobernador Gerardo Márquez para que intervengan a favor de estos humildes trabajadores que comprometidos con este proceso en el Estado Trujillo apelando a la Justicia y la verdad pedimos la Intervención e investigación de los hechos a las autoridades competentes, pues se está aplicando el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo requisito indispensable es el acuerdo de la masa trabajadora, y en este caso los representantes del Consejo Productivo de Trabajadores, a los cuales el Coronel Mirko Rojas Negó participación, aun cuando ha sido orden de nuestro PRESIDENTE NICOLAS MADURO, dar participación a los CONSEJOS PRODUCTIVOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, primordial para desarrollar el motor productivo, como principal impulso de nuestras empresa cafetalera.

Por último, aprovechamos para expresar nuestra solidaridad de clase con nuestras compañeras y compañeros de Café Venezuela en el estado Lara y también en Boconó, que también están padeciendo los mismos atropellos y violaciones. a quienes también extendemos el llamado para articular y lograr aglutinar fuerza para llevar adelante en mejores condiciones esta lucha por todos nuestros derechos laborales.