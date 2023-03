(VIDEO) Trabajadores y jubilados de la Cantv protestaron este 24-M para exigir sus drechos contractuales

25-03-23.-Trabajadores, pensionados, jubilados y familiares de sobrevivientes de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) protestaron este viernes frente a la sede principal ubicada al principio de la avenida Libertador en Caracas, para exigir a la empresa el cumplimiento de sus derechos contractuales.Aseguran que “quedaron en pagar el primer trimestre y desde hace 9 meses no nos han pagado los reembolsos. Tampoco tenemos citas médicas, ni las medicinas. También nos quitaron el bono quincenal”.Afirman además que no pagan los reposos: “Nos prometen y no nos cumplen”.Una manifestante afirma "para mí, no hay ni cena".Otra protestante denuncia, "nos han quitado hasta el modo de caminar" mientras se reunía la asamblea de accionistas.*Con información de las Web y RSS