Pedro Eusse (CUTV): Foro de la OIT “no es más que un fraude solo favorable a la patronal privada y al Gobierno Nacional"

08-02-23.-En una comunicación firmada por Pedro Eusse, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), el movimiento obrero y sindical clasista venezolano realiza un balance de la más reciente reunión del diálogo tripartito auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



En la nota, Eusse recuerda que para la CUTV este foro “no era más que un fraude tan solo favorable a la patronal privada (Fedecámaras) en sus apetencias lucrativas y al Gobierno Nacional, en la aplicación de su política liberal-burguesa con la que destruye el salario, las prestaciones sociales y demás derechos laborales”.



El dirigente instó a las organizaciones sindicales que luchan y que los distintos movimientos, frentes y corrientes que expresan los intereses de la clase trabajadora, a “ponerse de acuerdo” y unir fuerzas para “definir un Plan de Lucha Unitario para conquistar salarios y pensiones indexados a la canasta básica”.



A continuación, reproducimos la comunicación:



SOLO LUCHANDO UNIDOS CONQUISTAREMOS SALARIOS DIGNOS



Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) habíamos advertido que el denominado Diálogo Social Tripartito que realizó su tercera sesión de trabajo, entre cúpulas y manera excluyente en la isla de Margarita, no era más que un fraude tan solo favorable a la patronal privada (Fedecámaras) en sus apetencias lucrativas y al Gobierno Nacional, en la aplicación de su política liberal-burguesa con la que destruye el salario, las prestaciones sociales y demás derechos laborales.



También habíamos denunciado, a través de nuestra delegación en el Taller organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en una declaración pública, que en ese Diálogo Tripartito auspiciado por la OIT no estaría representada de manera genuina y legítima la clase trabajadora venezolana (tanto a la CUTV, como a UNETE y CODESA, el Gobierno les impidió participar) y que ninguna de las centrales sindicales participantes expresaban realmente los intereses y las necesidades de los millones de trabajadores y trabajadoras que exigimos ¡salarios dignos ya!.



Tanto Fedecámaras como el Gobierno y voceros de algunas centrales sindicales conciliadoras, presentan argumentos burocráticos y de formalidades técnicas, para intentar explicar por qué en la encerrona de Margarita no se adelantó ninguna decisión en materia salarial; pero la realidad es que no existe voluntad política para darle respuesta a las y los trabajadores y que los escenarios burocráticos de las cúpulas patronales y sus cómplices no son los que harán cumplir el artículo 91 de la Constitución, sino la lucha unida de la clase trabajadora.



Ahora traen como nueva distracción una comisión técnica que supuestamente establecerá los criterios para aumentar el salario mínimo, pero el Ejecutivo Nacional luego verá qué decide. Se trata de una maniobra para ganar tiempo mientras que las y los trabajadores activos y jubilados y sus familias se empobrecen cada día más, con un salario mínimo y una pensión mensual que ya está en 5 $ mientras la inflación crece todos los días. Semejante insensibilidad nos demuestra que para los poderosos sólo interesan las ganancias de los grandes empresarios, los obscenos privilegios de la alta burocracia acomodada y sus socios nuevos ricos.



La verdad es que desde septiembre de 2022, en la penúltima sesión de este diálogo entre cúpulas se habló de la creación de una “comisión técnica tripartita” para el salario mínimo (según Convenio 26 de la OIT) pero nunca se instaló y ahora prometen que estudiarán el tema entre febrero y abril, para ver si en mayo se aumenta algo. Dilación y burla para los trabajadores y trabajadoras y reptil complacencia con los burgueses parásitos y los que derrochan los dineros públicos en conciertos y fastuosos espectáculos de alto costo. El sacrificio por el bloqueo imperialista solo es para la clase trabajadora, mientras permiten ganancias sin límites y lujos para las cúpulas empresariales y la burocracia corrupta.



Por todo lo anterior, es una necesidad imperiosa que las organizaciones sindicales que luchan y que los distintos movimientos, frentes y corrientes que expresan los intereses de la clase trabajadora, nos pongamos de acuerdo y unamos nuestras fuerzas para que junto a las y los trabajadores que están en movilización permanente -con las y los trabajadores de la educación a la vanguardia-, definamos un Plan de Lucha Unitario para conquistar salarios y pensiones indexados a la canasta básica, restitución de derechos violentados, discusión de las convenciones colectivas -comenzando por la del magisterio-, reenganche para las y los despedidos injustamente, respeto a la Ley Orgánica del Trabajo y la LOPCYMAT en las empresas privadas, cese a la criminalización de las luchas y libertad para las y los trabajadores injustamente presos, respeto pleno a la libertad sindical, entre otras legítimas y urgentes exigencias.



Incluso, las centrales sindicales que participaron en el diálogo patronal tripartito y que aseguran estar molestas con los resultados, tienen la oportunidad de hacerse parte de la amplia unidad de acción que estamos planteando, al igual que las organizaciones no confederadas y en general todas las expresiones de las y los trabajadores del sector público y privado, con base a un programa mínimo de lucha que coloque en el centro la exigencia de salario suficiente para vivir dignamente en contraposición a la pretensión patronal y neoliberal de bonificar los salarios.



Es urgente superar la tendencia al grupalismo, al sectarismo y al excesivo protagonismo personal, para dar paso al esfuerzo unitario y colectivo, en función de agrupar y movilizar a todas las fuerzas por los intereses superiores de la clase trabajadora venezolana.



Pedro Eusse, Secretario General de la CUTV y Coordinador del FNLCT



Caracas, 7 de febrero de 2023

