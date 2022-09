Jubilados de Corpoelec exigen reinstalar las discusiones de la convención colectiva

Credito: CP

29-09-22.-Reinaldo Díaz, secretario general del sindicato de trabajadores de Corpoelec, en nombre de sus representados indicó que la protesta de este jueves es para exigirle a la directiva que reinstale las conversaciones para la convención colectiva, que tienen paralizada desde hace cuatro años y un mes.



“La convención colectiva es el instrumento que permite mejorar nuestra calidad de vida. Es un derecho humano. Se levantó la discusión en agosto de 2018 y aún no hemos logrado que la empresa no responda en cuanto a la instalación de la convención colectiva. Cómo queda el Estado de derecho en Venezuela cuando es el propio gobierno quien viola la ley”, dijo Díaz en declaraciones a Contrapunto.com.



Además, los trabajadores exigen que se mejoren los montos para el HCM y planes funerarios. Denunció que han muerto centenares de jubilados de Corpoelec por no tener dinero con que cubrir los costos de los insumos y medicamentos para distintos tratamientos médicos.



Asegura que el Ministerio de Energía Eléctrica ha tratado de sustituir varias primas por una bolsa de Clap y quiere bonificar el salario para que este no incida en las horas extras y en las utilidades.



Reveló que los trabajadores y jubilados de Corpoelec eran tratados mejor en la IV República y cuando AES compró las mayoría de las acciones de la Electricidad de Caracas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 455 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/jubilados-de-corpoelec-exigen-reinstalar-las-discusiones-de-la-convencion-colectiva/)