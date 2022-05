Trabajadores activos, jubilados y pensionados ponen a Miraflores como próximo destino de sus protestas

11-05-22.-La coordinadora de jubilados y pensionados ya acudió al IVSS y al Ministerio del Trabajo. Los gremios universitarios han tocado varias puertas, sin respuesta



Después de varias semanas de manifestaciones, de versiones encontradas sobre la vigencia o no de las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro en materia laboral, trabajadores activos y jubilados ponen un nuevo destino en sus rutas de manifestaciones: el Palacio de Miraflores.



Ya Edgar Silva, integrante de la coordinadora de jubilados y pensionados, adelantó hace un par de semanas que, una vez agotadas las solicitudes ante el Ministerio del Trabajo, el siguiente paso es interpelar directamente al jefe del Estado.



Este martes 10 de mayo, durante la asamblea de trabajadores universitarios que se realizó en la plaza cubierta del Rectorado de la UCV y terminó con la toma de Plaza Venezuela, también se informó que acudirán a la sede del Ejecutivo a buscar respuestas.



José Gregorio Afonso, directivo de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), detalló la agenda de protestas para los próximos días, y una de ellas será en el Palacio de Miraflores. Antes, manifestarán en la sede del Ministerio de Finanzas este jueves 12 de mayo, y realizarán una protesta nacional el miércoles 18 de mayo, como lo detalló Afonso. “El miércoles de la próxima semana estaremos convocando a esa gran movilización nacional”, confirmó. “Invitamos a todas las universidades a concentrarnos en la Universidad Central de Venezuela para esa gran movilización”.



Pensionados: Exigencias sin respuestas



El 26 de abril la coordinadora de jubilados y pensionados se presentó en el Ministerio del Trabajo a solicitar respuesta al documento introducido el 9 de marzo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Edgar Silva detalló que hay un pliego de peticiones al Seguro Social: aumento de la pensión al costo de la canasta básica; pago a los pensionados venezolanos en el exterior, a quienes “el gobierno arbitrariamente les suspendió la pensión hace seis años y cuatro meses”; que se reactive la prestación del servicio en salud y la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas; que se retome la comisión de alto nivel creada por el presidente Hugo Chávez, con la que se pudo resolver buena parte de los problemas.



El Seguro Social no replicó a los pensionados a finales de marzo, y por eso “acudimos al Ministerio del Trabajo” para que explique, acotó. Ese día fueron atendidos por la encargada de las inspectorías del trabajo, quien dijo estar de acuerdo con una mesa de trabajo. “De no tener respuesta iremos a la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional: el presidente Nicolás Maduro tendrá que responder a estas exigencias”, subrayó Silva. La respuesta que esperamos es “una pensión digna que permita vivir con dignidad”.



Universitarios: A la espera



El memorando 2792 afectó los beneficios establecidos en las contrataciones colectivas del sector público venezolano. Las tablas Onapre golpearon a trabajadores que tuvieron que subsistir con el mínimo de lo mínimo. Ahora, si las maquetas salariales que envían las universidades no se ajustan a lo que estableció el Ministerio de Finanzas, los trabajadores ni siquiera cobrarán la quincena.



A las convenciones colectivas les han “echado cuchillo”, afirma Adrián Bolívar, presidente de Fenasoev. “En 2018, y luego en 2022, declararon el salario en un petro. ¿Cuál petro?”, interrogó. Convencido de que la protesta es lo que cambia la vida, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, explica que en agosto de 2018 se anunció un ajuste salarial, y dos meses después se aprobó el memorando 2792. “Ese memorando, de un solo plumazo, bajó todos los salarios”.



Los universitarios -empleados, obreros y profesores- “no estamos dispuestos a dejarnos robar”, apuntó Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv). El gobierno se presenta como defensor de la clase obrera “pero son unos mentirosos”, criticó Bolívar. “Ni siquiera reciben un oficio del movimiento sindical”.



“Toda la estrategia que lleva el Ejecutivo Nacional desde hace cuatro años va en función de encarrilar el movimiento de los trabajadores en un nuevo modelo de organización sindical, en un nuevo modelo económico neoliberal y en un nuevo concepto de la organización del trabajo”, acusó Sánchez.