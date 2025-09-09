(AUDIO) Cabello afirma que EEUU intenta evadir explicaciones sobre ataque a un peñero en el Caribe

09-09-25.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el gobierno de Estados Unidos está evadiendo el tema del asesinato que se cometió contra 11 personas que supuestamente viajaban en un peñero cargado de drogas por las aguas del Mar Caribe.

«El tema del supuesto ataque a la lancha, donde dicen que habían 11 personas que ellos asesinaron, según sus reportes (…) dicen que había drogas, pero nadie tiene la certeza de esto, y no los detuvieron para ponerlos a la orden de la justicia, están aplicando una ley marcial (…) Extrañamente, ellos no quiere que se hable de eso, porque quieren que se hable de otra cosa; pero no del asesinato que cometieron contra 11 personas. Determinaron de una vez que el barco salió de Venezuela, pero se les demostró con pruebas cuántas veces tiene que abastecerse de combustible una lancha (…) tenían como diez días con una campaña contra el Cartel de los Soles, pero después vuelven a hablar del Tren de Aragua. Uno queda con más dudas», acotó.

Por otra parte, el sábado 6 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aviones venezolanos sobrevolaron barcos de la Armada estadounidense y «ponen en peligro nuestra seguridad».

Ante esto, Cabello afirmó que «intentan provocarnos para que nosotros demos respuestas destempladas y así dar lugar a escaladas; eso es lo que ellos quieren. Nosotros vamos hacer lo que tengamos que hacer para que se respete nuestra soberanía», expresó.

El también ministro de Interior y Justicia pidió a los venezolanos prepararse en «todos los frentes» ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas, debe estar el pueblo preparado», manifestó.

Unión Radio