(VIDEO) Venezuela está preparada para vivir sin licencias de EEUU, asegura Delcy Rodríguez

12-03-24.-La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que el Acuerdo de Barbados, firmado por el gobierno y la Plataforma Unitaria el año pasado, se ha constituido en una política de extorsión para el país.«No es otra cosa más que una política de chantaje y extorsión. No es que levantaron las sanciones, no es que levantaron el bloqueo como están obligados según el acuerdo de Barbados, no. Es una política de licencias donde ellos van, creen que pueden ir dibujando la política nacional, nuestros intereses nacionales conforme al chantaje y la extorsión de dar o quitar una licencia», dijo.Rodríguez aseguró que el país está preparado para su normal desenvolvimiento sin licencias que le otorgue o revoque Estados Unidos."La verdad verdadera es que Venezuela está preparada para vivir sin las licencias y está preparada para seguir derrotando el bloqueo criminal en unión nacional", añadió.Rodríguez destacó que a causa de las sanciones, entre 2015 y 2023, el país dejó de producir 3 mil 400 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 232 mil millones de dólares.“Son números que se dicen fáciles, pero imaginen las repercusiones y lo que significó la caída del 99 por ciento, de nuestros ingresos”, resaltó Rodríguez.