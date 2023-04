(VIDEO) Historiador Hector Faúndez: “La estrategia venezolana en la controversia por el Esequibo ha sido equivocada”

11-04-23.-Este lunes en Vladimir a la Carta nos acompañó Hector Faúndez, experto en Derecho Internacional con quien conversamos sobre la disputa histórica de Guyana con Venezuela, ante esto Faúndez a su juicio consideró que, “La estrategia venezolana en la controversia por el Esequibo ha sido equivocada. Venezuela ante Guyana ha perdido 2 veces de 3, hay que cambiar la estrategia, porque si no, la tercera es la vencida.”“Venezuela antes de cambiar la estrategia en el caso con Guyana, debe crear un equipo de defensa, estamos defendiéndonos con abogados penalistas, eso es absurdo e insensato. Venezuela debe crear un equipo de profesionales con juristas, historiadores, internacionalistas, geógrafos, diplomáticos que conozcan con detalle de esta controversia,” agregó.“Hay irregularidades en el procedimiento arbitral, irregularidades en la recepción de la prueba, pruebas que estaban bajo Reino Unido que no quisieron presentar,” aseveró.El historiador detallaba que, “el 29 de marzo del 2018 Guyana presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Venezuela sostenía que la Corte no tiene competencia para conocer esta controversia, por lo tanto la corte carecía de jurisdicción para este caso. Venezuela alegó que Guyana carecía de lo que en derecho se denomina “locus standi” para comparecer en juicio.”“Sostener que la sentencia no es reconocida por Venezuela y eso resuelve el problema con Guyana, es absurdo, eso no tiene ninguna lógica. Hay que bajarse de esa nube,expresó.Asimismo dijo, “el Acuerdo de Ginebra es el compromiso entre las partes para resolver una controversia que deriva de la contención venezolana de que el Laudo es nulo.”“El imperio español cuando creó la capitanía General de Venezuela en 1777, determinó que los límites de la provincia de Guyana lindaba con el río Esequibo, ese es un argumento histórico pero no es un argumento jurídico.”Vea la entrevista completa aquí: