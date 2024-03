Worldcoin tomará “medidas legales” contra Protección de Datos por prohibirle escanear iris

Credito: Web

11-03-24.-Worldcoin, el proyecto de criptomonedas que desde julio del año pasado ha recogido imágenes del iris de unos 400 mil españoles, emprenderá acciones legales, según asegura, contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).



Dicho organismo ha prohibido a Worldcoin que durante los próximos tres meses siga captando datos biométricos de sus usuarios y le ha exigido que bloquee esa información hasta nueva orden.



La compañía con sede en San Francisco y Berlín y participada por Sam Altman, el máximo responsable del desarrollo de ChatGPT, considera que la medida cautelar de la AEPD contraviene la normativa europea y es, por tanto, ilegal.



Por el momento, la empresa no concreta cuáles son las medidas legales que estudia poner en marcha contra la AEPD.



“Worldcoin cumple plenamente todas las leyes y normativas que rigen la recopilación y transferencia de datos biométricos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE”, señala un portavoz de la compañía, y añade que llevan meses en conversaciones con la autoridad de protección de datos de Baviera (BayLDA).



En ese estado alemán es donde se aloja Tools for Humanity, la empresa que está recogiendo y almacenando las imágenes en alta definición del iris de los usuarios de Worldcoin.



“Nuestra investigación jurídica y técnica está avanzando”, dicen a este periódico fuentes de BayLDA. “Como autoridad principal, ya hemos analizado un gran número de documentos y también hemos realizado comprobaciones in situ que deberían permitirnos presentar muy pronto el procedimiento a nuestros colegas europeos con una evaluación final. Esto también incluirá evaluaciones sobre los temas que nos remitieron nuestros colegas españoles”, puntualizan.



Worldcoin usa los llamados Orbs para la recogida de datos biométricos. Se trata de unas esferas metálicas del tamaño de un balón de fútbol sala que fotografían el iris de los interesados y les dan acceso a la moneda digital Worldcoin.



Desde que hace dos semanas subiera el valor de cambio de la criptomoneda, colocando las 13 monedas de Worldcoin liberadas tras el escaneo de iris en unos 80 euros, las colas en torno a los ya 30 stands que Worldcoin tiene colocados en centros comerciales no han menguado.



Para poder usar un Orb, los usuarios deben descargar una aplicación en el móvil y recibir un código QR. La foto del iris actúa como “prueba de humanidad” (el sistema se asegura de que la petición la realiza una persona y no una máquina).



La imagen se asocia también al código QR, tras lo cual la aplicación se transforma en un pasaporte llamado World ID, el monedero donde se alojan los Worldcoin. Según Altman, el pasaporte y el monedero que promueve serán clave para manejarse financieramente, y puede que para cobrar una renta universal, en un futuro dominado por la inteligencia artificial.



¿Para qué se escanea la iris?



Muchas personas se han estado preguntado para qué necesita Worldcoin escanear un iris como si se tratara de una escena de Black Mirror.



La Startup pretende establecer un pasaporte universal a través de su sistema de criptomonedas y ha decidido escanear el iris de cientos de voluntarios para que puedan acceder a través de la identidad digital.



Cuando una persona cede la imagen de su iris está ofreciendo datos privados – biométricos – a cambio de unos 100 euros aproximadamente en ’Worldcoins’.



El escáner del iris se graba en una memoria RAM y luego convierte esa información en una sucesión de letras y números encriptados.



Además, Worldcoin guarda estos datos junto al número de teléfono de cada persona. Es decir, toda la información está asociada a la identidad de cada individuo. Según la directora de AEPD, Mar España, el iris también refleja datos de salud, especialmente protegidos por la ley, y pone en riesgo la identidad al poder ser suplantados y la intimidad.



Además, no solo tiene peligros a corto plazo, sino que, también, puede suponer algunos problemas a largo plazo a la hora de pedir un seguro de salud.



