(AUDIO) Lanzan granada contra sede de organismo de seguridad en San Cristóbal

22-09-25.-El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que este fin de semana una institución del Estado fue atacada con una presunta granada.

Bernal confirmó que el artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de un organismo de seguridad en San Cristóbal.

Bernal, desde el puente internacional Simón Bolívar, precisó que, afortunadamente, el artefacto no explotó. “Se trata de un acto terrorista que nos quiere enviar un mensaje: ¿qué creen, que nos vamos a asustar?”.

El gobernador no especificó cuál fue la sede atacada en la capital.

“Lanzaron una granada pero inerte contra una sede de los servicios de inteligencia, pero eso es una afrenta, eso es un acto terrorista de que nos quieren dar un mensaje ¿Qué mensaje nos quieren dar, qué creen, que nos vamos a asustar, qué creen, que vamos a hacer, porque lanza una granada a un organismo de seguridad del estado?”, subrayó.

Bernal apuntó que ya fueron identificados los presuntos perpetradores. “Los organismos de inteligencia están procesando para determinar con exactitud la pareja motorizados que realizó este acto terrorista”.

Ante tal acción y para brindar seguridad a la ciudadanía, Bernal aseguró que se mantienen alerta tanto en frontera como en cada uno de los 29 municipios dela entidad andina.

