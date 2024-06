Zulia: trabajadores exigen a la Fiscalía Laboral respuesta ante innumerables violaciones de los derechos laborales

Conversatorio Los mecanismos legales para la participación en el Sistema de Justicias Venezolana en el Zulia Credito: Coordinadora Autónoma e Independiente de Trabajador@s (CAIT)

25 de junio de 2024.- El pasado 20 de junio se realizó en Cabimas, Costa Oriental del

Lago de Maracaibo, estado Zulia, el Foro: "Conversatorio "Los mecanismos legales para la participación en el Sistema de Justicia Venezolano", convocado por

Enlace de Gestión Social de la Fiscalía en Maracaibo, conjuntamente

organizaciones sindicales y militantes de la Coordinadora Nacional

Autónomo Independiente De Trabajadores (CAIT).



En el evento participaron delegados del Sindicato de Obreros de

Educación Sinbottiesz, Construcción, aparte de trabajadores de Pdvsa

Industrial, Asfalto, Dique, Astillero y que hoy están en una situación

de despidos, algunos con providencias administrativa de reenganche, le

pagan un sueldo miserable y ninguno de los organismos como Pdvsa, la

Inspectoría del Trabajo ha dado respuesta clara sobre la situación

de estos de trabajadores. En cuanto a los reenganches, no son acatadas

ni por las instituciones públicas como las privadas.



En marzo del 2022 se publicó en la Gaceta Oficial. No 42. 340, la

Resolución No 539, mediante la cual se cambió la competencia y

adscripción de las Fiscalías 63 y 78 Nacional Ahora llamadas: Fiscalía

63 y 78 Nacional Especializada en Defensa de Derechos Laborales.

Conocerían de las denuncias relativas a desacato a la orden de

reenganche de un trabajador amparado por inamovilidad o estabilidad,

violación al derecho a huelga, incumplimiento u obstrucción de actos

emanados del Ministerio del Trabajo o de las Inspectorías, cierre

ilegal e injustificado de la fuente de trabajo, accidentes laborales,

entre otros.



Desde mucho antes de estos pronunciamientos, la Coordinadora Nacional

Autónomo Independiente De Trabajadores (CAIT) mantuvimos una campaña

por la creación de las Fiscalías Laborales. Para nosotros Las

disposiciones del Ministerio Público como parte de la

institucionalidad, son puntos de apoyo para enfrentar la violación de

los derechos laborales por los patronos públicos, privados.



El Zulia es la segunda región con despedidos y órdenes de reenganches

que son desoídas tanto por el sector público como el privado. Algunos

casos se resolvieron, quedan un buen número sin respuestas claras.



El sindicalista Carlos Márquez afirmó: “queremos dejar claro que la

dirigencia sindical y los trabajadores acudimos al foro porque creemos

en las instituciones, porque somos demócratas, también creemos que

deben de estar al servicio del débil jurídico, que es el pueblo y los

trabajadores, la fiscalía deben de tener autonomía e independencia,

para actuar ante el patrón estado. También señaló que las ejecuciones

son tardías y dilatorias, de tal manera las prerrogativas que tiene

la fiscalía laboral no puede ser un saludo a la bandera”