En la Guajira denuncian que solo los funcionarios de la alcaldía pueden echar gasolina

09-02-22.-Ricardo Castillo, habitante del municipio Guajira en el estado Zulia, denunció que solo los funcionarios de seguridad y de esta Alcaldía pueden echar gasolina en la estación de servicio ubicada en Los Filuos.



«A veces uno madruga y le echan (gasolina) a la gente de ellos y a uno no. Allá llegó una cisterna de esos que echan agua por ahí y no le echaron, tocó comprar por ahí dos garrafas a 40 mil pesos cada una (…) A los que son de la Alcaldía son los que le dan, mejor uno no va», aseguró a Radio Fe y Alegría noticias.



Ante esta situación los usuarios se ven obligados a comprar el combustible revendido, lo que genera un aumento en el costo del pasaje, ya que este se rige según el valor de la gasolina adquirida.



Un motorizado cuyo nombre es Roberto dijo que tiene que comprar la gasolina aparte, en la calle por 3.000 pesos colombianos, «habiendo gasolina ahí (en la estación de servicio ubicada en Los Filuos), y no le echan a uno, solo a carros oficiales».



Una máquina adulterada



La Laguna de Sinamaica no escapa de esta situación. Allí se encuentra la estación de servicio de Puerto Cuervito que percibe una cantidad de litraje de 13.500 litros de gasolina para beneficiar a la población.



En esta comunidad indígena laboran 65 transportes escolares para las cuatro instituciones educativas.



Benito Olivares habitante de la Laguna de Sinamaica contó que a los transportes escolares les despachan 30 litros de combustible por embarcación, «pero parece ser que la máquina está como adulterada y solo nos dan 25 litros. Ese litraje no alcanza para que el transporte haga su recorrido y la bomba de gasolina llega una semana sí y dos no».



La situación obliga a padres y representantes a depender de embarcaciones improvisadas para trasladar a sus hijos al colegio, exponiendo sus vidas ante cualquier accidente, siendo el sistema educativo afectado por las irregularidades presentes en el despacho de combustible.



De esta manera habitantes del municipio Guajira expresan que la situación es crítica en la región a causa de la pandemia, a esto se le suma «el ineficiente despacho de combustible» es por ello que exigen a los entes gubernamentales que se realice una investigación para solventar el problema.

