Colapsó puente que conecta Guanare con la Biscucuy en Portuguesa: Autoridades atienden la emergencia

20-11-24.-El puente del Bongo, ubicado a unos 7 kilómetros de la población de Biscucuy y a unos 40 kilómetros de distancia hasta Guanare, se cayó a la medianoche, a eso de las 12:10 del 19 de noviembre.Esta vieja estructura no aguantó la fuerte lluvia que cayó sobre la población y que provocó la crecida de la quebrada, pues ya estaba lloviendo en la zona alta de este embravecido riachuelo. Afortunadamente, en ese momento no había tránsito vehicular, y a través de las luces de otros vehículos se pudo detectar lo que había ocurrido, lo que permitió parar el tránsito en ambos puntos. Hasta la hora de redactar esta información, no se tiene conocimiento de víctimas humanas.SU RECONSTRUCCIÓN.Esta pequeña obra, pero de gran importancia, fue objeto de una especie de reconstrucción de sus bases, pero no resistió la fuerte crecida de la quebrada.UN POCO DE HISTORIAEsta carretera Biscucuy-Guanare, conjuntamente con la construcción de sus puentes, fue puesta en servicio en 1954 por la contratista DEICA. Ya han pasado casi 70 años, y fue todo un acontecimiento, porque antes, trasladarse a Guanare era toda una odisea que podía tomar días. Cada gobierno ha realizado remodelaciones que incluyen asfaltados, cunetas y otros trabajos esenciales, pero siempre, en la época de invierno, sufre daños importantes y graduales. Además, este sorpresivo cambio climático ha hecho más sensible la vieja estructura, que sirve de paso no solo para la gente de Biscucuy, sino también para los habitantes de Boconó y otras zonas circundantes. Se espera una reconstrucción urgente debido a la importancia de esta vía.