Agencia Internacional de Energía (AIE): El mundo se acerca al "final de la edad de oro del gas"

Una cosechadora recoge soja bajo unos paneles solares en Amance, en el este de Francia Credito: Afp

Evolución histórica, tendencia actual y ritmo necesario para alcanzar los objetivos en 2030 y en 2050 de las emisiones de CO2 relacionadas con la producción de electricidad Cléa Péculier Credito: Afp

27-10-22.-La Agencia Internacional de Energía (AIE) afirmó el jueves que, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, se espera que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero vinculadas a la energía alcancen su pico en 2025, tras el aumento de las inversiones en energía renovable provocado por la "profunda reorientación" de los mercados energéticos mundiales.



A ocho días del inicio de la Conferencia Mundial sobre el Clima COP27 en Egipto, la agencia advirtió no obstante de "fracturas" entre países ricos y pobres en materia de inversión en las energías bajas en carbono y pidió un "mayor esfuerzo internacional" para "reducir" esa "preocupante brecha".



"Las respuestas de los gobiernos de todo el mundo a esta crisis energética" indican un "punto de inflexión histórico", dijo el director de la AIE, Fatih Birol, en una conferencia en línea en el que detalló el informe anual de 2022 de la AIE.



"Esta crisis ha acelerado efectivamente la transición hacia la energía verde", añadió.



"Los mercados de la energía y las políticas públicas cambiaron desde la invasión rusa de Ucrania, no solo para el tiempo actual, sino para las próximas décadas", detalló Birol en el informe.



Aunque hay países que buscan aumentar o diversificar su suministro de petróleo y gas --energías fósiles que emiten mucho CO2--, muchos estudian acelerar cambios estructurales hacia energías limpias, señala la agencia, filial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



El mundo se acerca al "final de la edad de oro del gas" que ya ha durado una década, consideró Birol. "La demanda (de gas), específicamente en las economías avanzadas, está disminuyendo".



"Ruptura" con Rusia



La "ruptura" de Europa con el gas ruso llegó con una velocidad que "pocas personas creían posible" ni siquiera el año pasado, afirma la agencia.



Y Rusia "no consigue" redirigir a otros países sus envíos de gas que antes iban hacia el oeste de Europa.



En ninguno de los tres escenarios estudiados por la AIE, los niveles de exportación de gas y petróleo ruso vuelven a los niveles de 2021. Incluso, en uno de ellos, su peso en el mercado mundial de estos hidrocarburos se reduce a la mitad para 2030.



Por primera vez, los tres escenarios de la AIE identifican un pico o meseta en el consumo de cada uno de los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) que provocan el calentamiento del planeta.



En el escenario central, que se basa en los compromisos ya anunciados por los gobiernos en materia de inversiones climáticas ("Inflation Reduction Act" en Estados Unidos, "Fit for 55" y "RePowerEu" en Europa, "Transformación verde" en Japón...), las emisiones mundiales de CO2 vinculadas a la energía alcanzarían los 37.000 millones de toneladas en 2025 y después caerían a 32.000 millones en 2050.



+2,5 ºC



Pero a pesar de esos esfuerzos, las temperaturas medias aumentarían en torno a 2,5 ºC para 2100, lo que está "lejos de ser suficiente para evitar consecuencias climáticas severas".



La agencia subraya una vez más la necesidad de inversiones masivas en energías limpias o bajas en carbono, como la nuclear, y la aceleración en determinados sectores, como el de las baterías eléctricas (para automóviles) o la energía fotovoltaica.



En su escenario central, estas inversiones deben superar los dos billones de dólares en 2030, y tendrían que ascender a cuatro billones de dólares para cumplir las condiciones del escenario de cero emisiones netas en 2050.



"Se necesita un mayor esfuerzo internacional para reducir la preocupante brecha que se abre entre las economías avanzadas y las de países emergentes o en desarrollo" en cuestión de inversión en energías limpias, apunta la AIE.



El fundador y director del grupo Power Shift Africa, Mohammed Adow, indicó el potencial de este continente para contribuir a este cambio de modelo energético en todo el mundo.



"Con una abundancia de viento, sol y otras energías renovables, África puede conducir al mundo por el camino de la transición y abrir la vía a la soberanía energética", dijo tras la publicación del informe.

