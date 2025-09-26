Hinterlaces: Guaidó, López, Borges, MCM y Edmundo González superan el 90% de impopularidad

De acuerdo a la encuestadora estos resultados confirman una brecha significativa entre el liderazgo opositor y la percepción ciudadana, marcada por el desgaste político y el rechazo a proyectos que no han logrado responder a las necesidades del país

La encuestadora Hinterlaces reveló este miércoles las cifras del ranking de los políticos más rechazados por los venezolanos, sondeo que es encabezado por los opositores: Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado y Edmundo González.

La investigación de Hinterlaces señala que el rechazo se enfoca principalmente en, Juan Guaidó, determinando que es el más impopular con el 92% de las opiniones desfavorables y apenas 3% favorable.

Además, el sondeo concluyó que el segundo lugar lo ocupa Leopoldo López, con el 91 %, mientras que Julio Borges recibe el 90 por ciento de opiniones desfavorables.

En esta misma consulta pública se encuentra la dirigente opositora María Corina Machado con un 87 % de opiniones desfavorables y Edmundo González con un 86 %.



De acuerdo con Hinterlaces, estos resultados confirman una brecha significativa entre el liderazgo opositor y la percepción ciudadana, marcada por el desgaste político y el rechazo a proyectos que no han logrado responder a las necesidades del país.



Asimismo, señaló que la alta impopularidad revela también que la mayoría de los venezolanos asocia a estos dirigentes con la conflictividad política, la dependencia de agendas extranjeras y la falta de propuestas concretas para resolver los problemas nacionales.