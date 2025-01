Juan Pablo Guanipa admite el fracaso total de los planes de MCM para llamar a golpe de Estado, y generar violencia en el país

El dirigente del partido Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, quien además figura como pieza principal en el entramado de corrupción descubierto en la Alcaldía de Maracaibo, aseguró que el plan de la oposición extremista, liderada por María Corina Machado, no se concretó el pasado 9 de enero como esperaban.

Guanipa admitió públicamente en entrevista con Carla Angola que no lograron una convocatoria masiva el pasado 9 de enero y los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tampoco respondieron al llamado realizado por la inhabilitada política y el prófugo de la justicia, Edmundo González.

"Nosotros diseñamos un plan y ese plan lamentablemente no se pudo cumplir por razones vinculadas con el mundo militar, por razones vinculadas a la cantidad de personas que asistió", dijo Guanipa.

Dijo incluso que el plan previsto para el pasado 9 de enero, era tomar las calles en los sitios" más retadores" si la gente y militares de la Fuerza Armada hubiesen acudido a la convocatoria de MCM.

Asimismo, el opositor de ultraderecha indicó que el objetivo de la extrema derecha venezolana es la reivindicación del 28 de julio, fecha en la que claramente Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales y que María Corina Machado llamó a los "comanditos" a incendiar las calles, para generar violencia, muerte y heridos.

"Entonces yo necesito quién está de acuerdo conmigo y quién no. Si hay gente en la oposición que no está de acuerdo con esa posición, entonces no puede ingresar en la estrategia", manifestó Guanipa.

Reconoce que seguirán llamando a golpe de Estado en Venezuela y provocar violencia en el país, lo mismo el prófugo de la justicia, Leopoldo López, quien ha reincidido en su propósito de pedir intervención militar extranjera en el país.

La noche de este miércoles 15 de enero durante su programa televisivo "Con el Mazo Dando", el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó que la ultraderecha, lo que sabe es fracasar y luego culpar al pueblo y a los militares; reafirmó que deben asumir su fracaso y no engañar a su gente con falsas promesas.

"Ellos sólo tenían que hablarle a su gente lo que iba a ocurrir, pero solo deciden engañar, crear violencia y zozobra contra el pueblo venezolano”, recalcó.