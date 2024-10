(VIDEO) Machado descarta el exilio: “Yo sigo con los venezolanos”

02-10-24.-La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró este martes que no tiene planes de abandonar Venezuela, a pesar de estar en resguardo desde las elecciones presidenciales, debido a las amenazas de cárcel vertidas desde el Gobierno de Nicolás Maduro.En la cuenta de Instagram de Vente Venezuela, se publicó un video en el que la exdiputada desmintió rotundamente su exilio. “Estamos avanzando y cada día el régimen está más aislado, aquí quien se va es Nicolás Maduro, yo sigo con los venezolanos”, afirmó.“La verdad es que este Gobierno no solo comete errores, sino que cada día es menos original, porque el grito que se escuchó en Venezuela el 28 de septiembre fue Maduro, te vas, esa es la respuesta a cualquiera de las cosas que (el Gobierno) diga”, agregó Machado.En tal sentido, expresó: “aquí seguimos de frente, cerca de los venezolanos”. Además, hizo un llamado a no hacer caso a las informaciones no confirmadas de parte del Gobierno.“A los venezolanos les pido foco, sabemos cómo nos informamos, cómo nos comunicamos, entre nosotros. El Gobierno lo que quiere es no solo asustar y dividir, sino desmoralizar”, acotó María Corina.