(AUDIO) Jorge Rodríguez da 24 horas a González Urrutia para desmentir que firmó carta bajo coacción

19-09-24.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, emplazó al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia a desmentir la afirmación que hizo en cuanto haber firmado bajo coacción la carta que mostró la máxima autoridad del Parlamento y en la que el exaspirante acata la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que ratificó los resultados del 28-J.

«Me está acusando de que a usted lo coaccioné. No me obligue a mostrar pruebas. Tengo pruebas de lo contrario, si no desmiente lo que acaba de decir voy a mostrar las grabaciones», expresó Rodríguez.

Indicó que González Urrutia, quien se encuentra asilado en España, cuenta con 24 horas para desmentir esa afirmación, que tildó de falsa y que, en su opinión, hace quedar al exaspirante como un cobarde.

Rodríguez mostró fotos de las que dijo fueron tomadas cuando González Urrutia entregó el documento citado.