Opositores rechazan detenciones y dicen que gobierno maniobra para sacarlos de vía electoral

21-03-24.-La oposición condenó las nuevas detenciones contra dirigentes de la organización Vente Venezuela tras conocerse la aprehensión de Henry Alviárez y Dignora Hernández, coordinador nacional y secretaria política nacional, respectivamente.«No descansarán hasta hacer que la oposición abandone la ruta electoral. El deseo de cambio es tan grande que solo con abstención opositora tienen chance de ganar. Esto no parará, al contrario. No por eso hay que dejar de denunciarlo. Y sobre todo, no pisar el peine de la abstención», enfatizó Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles 20 de marzo a través de la red social X.Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y dirigente nacional de Primero Justicia, aseveró que nuevamente «quienes pretenden a cualquier costo perpetuarse en el poder arremeten en contra de quienes los adversan». Además, repudió «la ilegal detención de Henry Alviárez y de Dignora Hernández».Calificó de insólito la manera como se sentencia «a través de unas declaraciones en televisión y violando todo el ordenamiento jurídico. Siguen sin entender que estas perversas jugarretas son de las que el pueblo está cansado. ¡El sentimiento de cambio en el país NO es negociable para los venezolanos!».Asimismo, Juan Pablo García, diputado de Vente Venezuela, denunció que Dignora Hernández «fue atropellada, arrastrada y golpeada por hombres del aparato criminal del régimen. Ella valientemente pide auxilio ante la agresión de los esbirros».En ese sentido, el dirigente de la oposición aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está en pánico «ante la lucha definitiva hacia la libertad de los venezolanos. ¡Cobardes !».Por su parte, Roberto Enríquez, presidente de Copei-ODAC, manifestó su absoluto rechazo a la persecución contra los dirigentes nacionales de Vente Venezuela. «Ese no es el camino», indicó.Andrés Caleca, excandidato independiente a las elecciones primarias, señaló denuncia que arrecia la represión en Venezuela. Al mismo tiempo, expresó su solidaridad «con los familiares de Dignora y Henry, con la gente de Vente Venezuela y con María Corina. Unidad, ahora más que nunca».Por su parte, la Plataforma Opositora, que participa en la mesa de negociaciones con la representación gubernamental exigió este miércoles 20 de marzo publicó través de un comunicado, el cese de la persecución política al rechazar las recientes detenciones de 2 dirigentes nacionales de Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández.*Con información de Tal Cual y Radio Fe y Alegría