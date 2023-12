Machado dice que no participará en el proceso de levantamiento de inhabilitaciones

María Corina Machado Credito: Sumarium

07-12-23.-La candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, anunció la tarde de este miércoles que no participará del proceso acordado entre la coalición Plataforma Unitaria y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para levantar inhabilitaciones políticas como la que pesa sobre ella.



“Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera. Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe?“, expresó Machado.



Así, la líder del partido Vente Venezuela aseveró que está “más que habilitada por los millones de venezolanos” que votaron en la primaria presidencial opositora realizada en octubre pasado, donde se alzó como ganadora.



El Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, que aglutina a los partidos de oposición reconocidos como tal por Estados Unidos, acordaron recientemente un proceso para levantar inhabilitaciones políticas que requiere acudir entre el 1 y el 15 de diciembre de este año ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo y una solicitud de amparo cautelar.



Este acuerdo fue anunciado por el Reino de Noruega, que actúa como mediador entre las partes.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2023/12/06/machado-no-participara-en-el-proceso-de-levantamiento-de-inhabilitaciones/)