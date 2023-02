(VIDEO) Presidente Maduro indicó que "la Plataforma Unitaria firmó acuerdo por $3.200 millones y ahora dicen que no tienen ni un dólar"

El presidente Nicolás Maduro, desestimó que la Plataforma Unitaria (PU), estaría desprovista para cumplir con el retorno de recursos a los venezolanos, alegando “que no tienen ni un dólar”.



Cabe destacar que en noviembre de 2022, el Gobierno Bolivariano y la PU acordaron la creación de un fondo fiduciario único, denominado Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano, en línea con las normas y procedimientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en apoyo a las prioridades de los planes y programas sociales en Venezuela.



Al respecto el jefe de Estado señaló: “qué certeza da esta gente, firmaron un acuerdo social por 3 mil 200 millones de dólares y a esta altura se están haciendo los locos y dicen que no tienen ni un dólar, que el gobierno de Estados Unidos los dejo solos, los lanzó a la nada, y que ellos no están seguros de poder cumplir este acuerdo”.



El Mandatario fustigó que si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses y se firmó con garantes internacionales “¿Qué garantía? ¿Qué certeza? ¿Qué motivación puede tener el gobierno revolucionario para volver a sentarse en una mesa con ese sector de la PU?: Ninguna”.



Lamentó el presidente Maduro que “esa es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado al diálogo que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3 mil 200 millones de dólares, que no cumplen. ¿Cómo se puede llamar a una gente así? ¡La nada!”.



Recordó que en el acuerdo propuesto se entregaron más de 2 mil proyectos en los sectores priorizados: Electricidad, agua, salud, educación y mitigación de las lluvias, al tiempo que enfatizó que sencillamente es el “dinero que le pertenece a los venezolanos. Es dinero nuestro que vendría con proyectos concretos bien diseñados, estudiados, directamente como inversión para la mejoría de estos servicios públicos”.



Ratificó que el Gobierno Nacional ha sido muy claro en eso, “si es de dialogar, dialogar con todo el que haya que dialogar. Tú cuando dialogas, tienes que tener palabra, si tú conversas con alguien, y vamos a hacer eso, y lo firmas, y además convocas a un gobierno tan serio como el de México, al gobierno de Noruega, de Rusia, como garantes, veedores, y firmas y después dices que no te acuerdas de lo que firmaste. ¿Qué motivación? ¿Qué seguridad? ¿Qué certeza puede sentarse a hablar con esa gente otra vez?”.





Con información de Prensa Presidencial