Leopoldo López, de conspirador contra el chavismo a embajador de bitcoin

En días recientes se conoció que el exdirigente opositor y conspirador contra el chavismo, Leopoldo López, se convirtió en un embajador de The Bitcoin Conference, la reunión más grande centrada únicamente en la criptomoneda. Esto a pesar de que se encuentra prófugo de la justicia venezolana.



La información la dio a conocer la cuenta en Twitter del evento que se llevará a cabo en la ciudad de Ámsterdam entre el 12 y el 14 de octubre de 2022.



«Anunciamos a Leopoldo López como ponente de Bitcoin Ámsterdam«, destacó en un tuit la plataforma organizadora. No obstante, describe al exlíder del partido político Voluntad Popular como «un activista por la libertad de Venezuela». Seguidamente, añade que «fue preso político de 2014 a 2020 tras ser condenado a catorce años de prisión por liderar protestas callejeras no violentas».





Los boletos para el evento están valorados entre los 349 euros por una entrada general y unos tres mil 999 euros para un «whale pass». Ante el elevado costo del tiquete y la caída del bitcoin, algunos usuarios repudiaron la presencia de Leopoldo López en una conferencia de este tipo.El político venezolano residenciado en España ha estado envuelto en diversos escándalos de corrupción y estafa. Solo por citar un ejemplo el caso del robo a la empresa venezolana Monómeros. Además se lo señala de incitar al odio en las acciones de calle desestabilizadoras de 2014, conocidas como guarimbas, que dejaron una centena de muertos y heridos.