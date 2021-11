(VIDEO) Candidato de la MUD Raúl Yusef abofetea al también candidato opositor Américo de Grazia

19-11-21.-Este miércoles el equipo del candidato de la MUD en Bolívar, Raúl Yusef, agredió al dirigente político opositor y también candidato a la gobernación del estado Bolívar, Américo De Grazia. Todo frente a la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Isabel Santos.“¿Llamándonos ladrones, él? A él lo tienen para dividir, acusándonos de corrupción a nosotros”, manifestó Yusef tras la agresión, mientras los miembros de su equipo calificaban al aspirante por el Movimiento Ecológico de “desgraciado, degenerado, cobarde y vendido”.De acuerdo a las imágenes grabadas y publicadas en las redes sociales, De Grazia recibió un primer golpe de parte de un miembro del equipo de Yusef. A continuación fue el propio candidato de la MUD quien abofetea a su contrincante.“Son los gajes del oficio: la violencia. Pero nosotros no vamos a caer en provocación”, indicó de Grazia.El candidato decidió no recurrir a los golpes para defenderse."Creo que es un acto de desesperación y no vamos a caer en ese terreno”, afirmó.Por su parte, la jefa de la Misión de la UE, quien presenció la agresión, tras el hecho declaró que, en líneas generales, todo marcha bien en el país hasta ahora. “Se trata de un pequeño incidente en un ambiente electoral muy polarizado, como sucede en muchas partes del mundo”, aseveró Santos.