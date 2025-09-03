“La libertad de prensa está en crisis”: CNP registró 88 “agresiones” a periodistas y medios entre enero y agosto

03-09-25.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) reportó este martes 2 de septiembre un total de 88 “agresiones” a comunicadores sociales y medios de comunicación entre los meses de enero y agosto de este año 2025.

Mediante las redes sociales, el cuerpo colegiado describió que esto supone una “crisis” a la libertad de prensa en la nación. “Cada agresión es un ataque a la verdad”, dijo.

Detalló que de las 88 “agresiones” reportadas durante el año, ocho corresponden a intimidación, 26 a impedimento de cobertura, 11 detenciones arbitrarias, ocho amenazas, 16 hostigamiento, cuatro cierres de emisoras de radio, dos robos de equipos y tres agresiones físicas.

Asimismo, añadieron que tres se deben a decomiso de equipos, dos agresiones verbales, un borrado de material, un cierre de canal de televisión, dos deportaciones de corresponsales extranjeros y un acto vandálico en edificio del CNP.



En este sentido, el CNP recordó que la administración de Nicolás Maduro registra, al menos, 18 periodistas y trabajadores de la prensa en la nación.

Ante esto, se exigió la “liberación inmediata” de los comunicadores sociales encarcelados “de forma arbitraria” por ejercer el derecho a informar.

C.punto

