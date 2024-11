Cantv anuncia el lanzamiento de su streaming Aba TV GO con más de cien canales

Credito: Web

05-11-24.-Este 01 de noviembre de 2024, Cantv lanzó oficialmente su servicio de streaming Aba TV GO, exclusivo para los usuarios de Aba Ultra, Internet 100% fibra óptica, quienes lo disfrutarán sin costo alguno hasta el 30 de noviembre.



Aba TV GO ofrece más de 100 canales con una gran variedad de contenidos: películas, deportes, programas infantiles e informativos, entre otros.



Además, permite tres pantallas en simultáneo, registrar hasta 10 dispositivos diferentes (TV, celulares, tabletas, computadoras, entre otros), grabar los contenidos favoritos y retroceder la programación de cualquier canal hasta 24 horas.



La app de Aba TV GO está disponible para Android en Play Store y para iOS en App Store, entre otras plataformas.



El lanzamiento de “ABA TV Go” y la expansión de la infraestructura de fibra óptica son parte de la estrategia de Cantv para consolidarse como líder en el sector de telecomunicaciones en Venezuela.



La suma de este servicio a la cartera de productos de la Empresa es posible gracias al proceso de modernización tecnológica que desarrolla en todo el país, para ofrecer mejores servicios a la población.