Mark Zuckerberg dice que administración Biden “presionó” a Meta para que “censurara” contenido

01-09-24.-El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes diciendo que lamenta no haber sido más franco sobre la “presión gubernamental” de la administración Biden para “censurar” el contenido en sus plataformas.



“Como le dije a nuestros equipos en ese momento, creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier Administración en cualquier dirección”, escribió en la carta.



Esto es lo que debe saber sobre las reclamaciones.



Zuckerberg denuncia presiones del gobierno en carta al Comité Judicial



En la carta, dirigida al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (republicano de Ohio), Zuckerberg reconoció que “se habla mucho en este momento” sobre cómo el gobierno estadounidense interactúa con empresas de medios como Meta, propietaria de Instagram y Facebook.



La carta, enviada el lunes, es la última en la investigación del comité sobre cómo las empresas tecnológicas trabajan con el gobierno federal y toman decisiones de moderación de contenido.



Zuckerberg dijo que Meta ha elaborado “miles de documentos” para la investigación del comité y que pondrá a disposición de los empleados para que sean entrevistados. Para ayudar aún más a la investigación, el magnate tecnológico dijo que estaba escribiendo la carta para “compartir lo que he aprendido de este proceso”.



La carta fue compartida en la página de Facebook del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, donde dijeron que era una “gran victoria para la libertad de expresión”.



“Mark Zuckerberg acaba de admitir tres cosas: 1. La administración Biden-Harris ‘presionó’ a Facebook para que censurara a los estadounidenses. 2. Facebook censuró a los estadounidenses. 3. Facebook restringió la historia de la computadora portátil de Hunter Biden”, escribió el panel.



La administración Biden supuestamente pidió censurar la sátira sobre el COVID-19



Zuckerberg afirmó que altos funcionarios de la administración de Biden presionaron a Meta para censurar cierto contenido relacionado con la pandemia de COVID-19 en 2021.



“En 2021, altos funcionarios de la Administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censuraran ciertos contenidos sobre la COVID-19, incluido el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estuvimos de acuerdo”, escribió.



Zuckerberg dijo que cree que la presión del gobierno fue “incorrecta” y que la empresa no fue “más franca” sobre el tema en ese momento. Agregó que Meta tomó decisiones que no tomaría hoy con “el beneficio de la retrospectiva y la nueva información”.



Añadió más adelante en la carta: “Estamos dispuestos a contraatacar si algo así vuelve a suceder”.



Meta degradó artículo sobre la familia Biden por temor a desinformación rusa



Zuckerberg dijo que el FBI advirtió a Meta sobre una “posible operación de desinformación rusa” en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 entre [President Joe] Biden y el expresidente [Donald] Trump.



Señaló en la carta que la posible operación tenía que ver con la familia Biden y sus vínculos con Burisma, una compañía energética ucraniana vinculada al hijo del presidente, Hunter Biden.



La empresa tomó la decisión de degradar un artículo del New York Post sobre acusaciones de corrupción contra Biden, quien, en ese momento, era el candidato presidencial demócrata.



“Enviamos esa historia a verificadores de datos para que la revisaran y la degradamos temporalmente mientras esperábamos una respuesta”, dijo Zuckerberg. “Desde entonces quedó claro que el artículo no era desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haber degradado la historia”.



Meta ha actualizado sus políticas y procedimientos, incluyendo ya no degradar temporalmente publicaciones en Estados Unidos mientras se espera a los verificadores de datos, agregó.



El CEO reconoce contribuciones al ‘último ciclo presidencial’



En el párrafo final de su carta de dos páginas, Zuckerberg dijo que quería abordar las “contribuciones que hice durante el último ciclo presidencial para apoyar la infraestructura electoral”.



Si bien las contribuciones tenían la intención de ser “no partidistas”, según el fundador de Meta, se las ha acusado de estar distribuidas injustamente entre áreas de tendencia izquierdista y derechista, que los republicanos etiquetaron como “Zuckerbucks”.



Zuckerberg dijo que la “Iniciativa Chan Zuckerberg” estaba destinada a distribuirse en comunidades urbanas, rurales y suburbanas.



Dijo que a pesar de ver análisis que muestran lo contrario, “sé que algunas personas creen que este trabajo benefició a un partido más que al otro”.



“Mi objetivo es ser neutral y no jugar un papel en un sentido u otro, ni siquiera parecer que juego un papel”, concluyó. “Por eso no planeo hacer una contribución similar en este ciclo”.



Trump responde afirmando que las elecciones de 2020 fueron amañadas



En una publicación en su plataforma Truth Social, el expresidente Trump respondió a la carta de Zuckerberg y reiteró una de sus mayores afirmaciones falsas: que las elecciones presidenciales de 2020 fueron manipuladas a favor de Biden.



“Esto es lo que todos estaban esperando: ¡LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2020 FUERON AMAÑADAS!”, publicó.



El expresidente respondió a una publicación de su abogada, Alina Habba, que apuntaba a la administración Biden y al nuevo rival demócrata de Trump en las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris.



“Esto es exactamente lo que esta administración (QUE INCLUYE A KAMALA) le ha hecho a nuestro país”, escribió Habba. “La censura es lo que ocurre en los países comunistas, no en esta república”.



La Casa Blanca defendió sus acciones en una declaración a The Hill.



“Ante una pandemia mortal, esta Administración alentó acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas”, escribió un portavoz en el comunicado. “Nuestra posición ha sido clara y consistente: creemos que las empresas tecnológicas y otros actores privados deben tener en cuenta los efectos que sus acciones tienen sobre el pueblo estadounidense, al tiempo que toman decisiones independientes sobre la información que presentan”.





La fuente original de este documento es:

the hill (https://thehill.com/policy/technology/4849741-mark-zuckerberg-joe-biden-administration-officials-censorship-meta-covid-2021/)