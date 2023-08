(VIDEO) Despiden a un periodista de Globovisión tras confrontar a un diputado oficialista

24-08-23.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este miércoles 23 de agosto que el periodista Seir Contreras, quien era uno de los conductores del espacio "Primera Página" que se transmite por Globovisión, fue despedido tras haber confrontado al diputado oficialista de la Asamblea Nacional 2020 Ramón Magallanes durante una entrevista.A través de las redes sociales, el SNTP indicó que el despido de Contreras se registró en horas de la tarde del martes 22 por medio de una llamada telefónica, posiblemente de la directiva de Globovisión; canal que pertenece al empresario Raúl Gorrín.Calificaron de "arbitraria" la medida tomada contra Contreras porque "vulnera su derecho al trabajo y que atenta con la libertad de expresión y opinión", al tiempo que destacó que le acompañarán para exigir el reconocimiento de sus derechos.Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas se pronunció alegando que Globovisión asumió una "política de censura frente a la ética profesional del periodismo", al tiempo que emitió un comunicado en el que recuerda que el ciudadano tiene derecho a dar y recibir informaciones sin injerencia alguna.En este mismo sentido, la ONG Espacio Público dijo a esa organización que la llamada recibida fue de alrededor de dos minutos y que se encuentra "bien y en resguardo".En el programa "Primera Página", de la edición del 22 de agosto, Seir Contreras le respondió al diputado Ramón Magallanes, afín al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que él proviene de un sector popular del estado Táchira y dijo que su hermana, funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, tuvo que irse del país porque no le alcanzaba el sueldo y está en Colombia siendo niñera.Magallanes dijo que si se fue, habría sido por "las sanciones y el bloqueo", a lo que respondió Contreras con el argumento de que Magallanes debería ser más preocupante" la situación porque ocurrió "en revolución".Asimismo, el periodista afectado rompió el silencio este miércoles tras ser despedido de Globovisión. "Quiero denunciar ante la comunidad internacional, al mundo, mi país, al que amo profundamente que como lo hice y lo he hecho en televisión, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, en Venezuela, no se respeta la libertad de expresión" expresó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.Alegó que la decisión de sacarlo de la planta televisiva de Globovisión, obedece enteramente a una orden y una motivación estrechamente política, por sus comentarios emitidos y por las preguntas incómodas que durante todos estos años hizo en el programa, cuando eran invitados políticos.Contreras recalcó que lo que ocurre en Venezuela, como en todos los regímenes totalitarios que actúan de esta forma en cualquier parte del mundo, Venezuela no hay libertad de expresión.