Concejal Luis Istúriz impulsa la Contraloría Social con nuevo programa radial en Caracas

Concejal Luis Istúriz en la Radio Comunitaria Voces Libertarias

Caracas, 25 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el control sobre la gestión pública, la Comisión Permanente de Contraloría del Concejo Municipal, presidida por el concejal Luis Istúriz, estrenó el programa radial "Contralores Somos Todos" en la emisora RVL Voces Libertarias 97.3 FM de la parroquia San Juan en Caracas.



El programa, una iniciativa del Concejal Luis Istúriz y el Periodista Iván Zerpa en la producción, busca ser una plataforma para la formación, información e interacción con los ciudadanos de las distintas comunidades de Caracas.



Durante el estreno, se logró una conexión inmediata con Roberto Sanabria Juez de Paz y coordinador del medio de comunicación y la institución en un esfuerzo conjunto para capacitar a los voceros de consejos comunales, comunas y comunidades.



El concejal Istúriz extendió una invitación a todas las comunidades a participar en los talleres de Contraloría Social que ofrece el equipo de formación de la comisión. Además, instó a los ciudadanos a formalizar sus denuncias en la sede del Centro Ejecutivo Miranda, piso 5, y en la Radio Voces Libertarias, con la información precisa, los soportes necesarios y una carta de exposición de motivos que avale su caso.



Este nuevo espacio radial se consolida como una herramienta vital para educar y empoderar a la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Concejo Municipal con la transparencia y el ejercicio de la Contraloría Social en la capital.