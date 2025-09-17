Medios alternativos y comunitarios de La Guaira reciben equipos para defender la verdad de Venezuela

Emisoras comunitarias de La Guaira reciben equipos

17 de septiembre de 2025.- Diez emisoras comunitarias y 20 tanques de pensamientos comunales en el estado La Guaira recibieron equipos tecnológicos con el fin de defender la verdad de Venezuela desde el sector comunicacional.



La entrega fue realizada por el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, quien destacó que la defensa de la verdad del país no solo es «una tarea cotidiana desde hace 26 años», en que diariamente, durante el día y la hora, los venezolanos «estamos defendiéndonos de las tergiversaciones, de la invisibilización de nuestra realidad y de la estigmatización de nuestra nacionalidad».



Aseveró que hoy las comunidades de La Guaira están recibiendo un recurso técnico «para el fortalecimiento de la actividad diaria», lo que catalogó como extraordinario. Acción que se hace a través del ministerio de las Comunas «con una visión estratégica» que tiene una voluntad de lucha «que no puede robarnos, ni disminuirnos, ni doblegarnos con la tecnología superior que pueda tener la voluntad del pueblo».



Ñáñez manifestó que con las agresiones que enfrenta el pueblo, es necesario «hablar afianzando la voluntad de lucha, con claridad, determinación y argumentos sólidos y probados, como lo es la defensa de nuestro país».



Asimismo, llamó a no subestimar la importancia de los elementos culturales y estéticos de la venezolanidad que refleja el «sentir de la patria», hecho que el imperio no ha podido «socavar con toda la tecnología que tiene el enemigo, el dinero para fabricar relatos, mentiras en lo que hoy conocemos como una orquestación de guerra psicológica».