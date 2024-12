(VIDEO) Programa "Palestina 11 mil años de historia": AL-QAIDA, es una maldición del occidente ahora en Siria

23 de diciembre de 2024.- El Canal YouTube: PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA,

de la Asociación CANAÁN, conversa con el analista político y médico sirio, Firas Alcharani.



La caída de Bashar al Assad no es el advenimiento de ninguna democracia, libertad ni soberanía.



Siria ha caído en manos del terrorismo occidental de Al-Qaida.



Al-Qaida no llega sola al poder en Siria sino a través de la OTAN, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países.



El colonialismo israelí es el gran ganador ya que necesita del caos y destrucción de los pueblos arabo-persa y así expandir su colonialismo que no sólo se limita a Palestina sino a más territorios.



Al-Qaida es una creación del occidente que es una maldición para la humanidad.