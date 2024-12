(VIDEO) Programa "Palestina 11 mil años de historia": Hamas no es terrorismo, el colonialismo sí es terrorismo

Resumen.El Canal YouTube: PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA.De la Asociación CANAÁN.En este episodio reitera qué es la Causa Palestina ya que se ha presentado como una quimera, como algo Abstracto y confuso. No. E insiste en focalizarse en qué es la Causa Palestina, debido a que esa abstracción es parte de toda una confusión intencionada, cargada de estereotipos como parte de una sofisticada censura.Susana Khalil , clarifica que el grupo Palestino, Hamas, no es un grupo terrorista. Hamas forma parte de la diversidad y pluralidad política del pueblo nativo semita Palestino.En occidente existe mucho tabú y miedo de hablar sobre Hamas.Los hechos cometidos por Hamas no es un acto terrorista, es una gesta de rebelión, sublevación como pueblo nativo en su propio suelo contra la barbarie y anacronismo eurocéntrico colonial, mal denominado Israel.