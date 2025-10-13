Congresista de EEUU califica de «asesinatos ilegales» ataques en el Caribe

El integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim Himes, consideró "cuestionable" la autoridad legal para estos ataques

13 de octubre de 2025.- Los recientes ataques militares ejecutados por Washington en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas fueron calificados como «asesinatos ilegales» y «preocupantes» por el integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim Himes.



El legislador demócrata, miembro de mayor rango del Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara, declaró el domingo que el Congreso recibe poca información de la Administración de Donald Trump, pero reconoció la existencia de un memorando publicado por la Casa Blanca sobre los ataques. Sin embargo, lo desestimó.



En un programa de la cadena estadounidense CBS, Himes aseveró que «basándome en lo que sé ahora y en la lectura de ese memorando, estos son asesinatos ilegales».



«Son asesinatos ilegales porque la idea de que Estados Unidos —y esto es lo que la administración dice que es su justificación— esté involucrado en un conflicto armado con cualquier narcotraficante, narcotraficante venezolano, es absurda. No se sostendría ante ningún tribunal», enfatizó.



Al citar informes que revelaron que una de las embarcaciones dio la vuelta antes de ser alcanzada, el representante manifestó que «disparar a un enemigo que está huyendo sería una violación de las leyes de los conflictos armados».



Himes añadió que es «cuestionable» la autoridad legal y que la justificación presentada por la administración Trump es «ridícula». Asimismo, especuló sobre los motivos de las personas que obedecieron la orden, desde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta el personal militar que ejecutó las agresiones.



«Me fascina un poco por qué esa cadena de mando se siente tan cómoda cometiendo asesinatos solo porque la Administración Trump dice: Está bien», declaró.



El congresista responsabilizó a sus homólogos republicanos de la falta de intercambio de información de inteligencia y, en su opinión, «eso les parece bien a las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, pero a mí no».



El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades, incluso ante instancias internacionales, la amenaza que representa el despliegue militar de EEUU en el Caribe, no solo para el país, sino para toda la región.



Caracas ha demostrado, con datos de agencias de Naciones Unidas, que más del 80% de la droga de Colombia sale por el Pacífico, cuestionando el despliegue realizado por Washington en el Caribe de destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.



Asimismo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha rechazado los ataques de EEUU en el Caribe, indicando que no se trata de una guerra contra el contrabando, sino por el petróleo. También llamó a la unidad de países latinoamericanos para defender la soberanía regional.