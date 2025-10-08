Trump pacta con Lula futuro encuentro cara a cara

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este martes una llamada con su par estadounidense, Donald Trump, con quien acordó un pronto encuentro.

La conversación que ocurrió en «tono amistoso» tras una llamada de Trump, duró 30 minutos y marca un hito en medio de la crisis comercial y diplomática inédita que enfrenta a los dos países desde hace meses.

Además, Lula le pidió a Trump que elimine los aranceles punitivos contra las exportaciones del país y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas», indicó la presidencia en un comunicado.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta «caza de brujas» contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aunque, aparentemente, Bolsonaro no formó parte del intercambio. Al menos no fue mencionado ni por el boletín oficial de la Presidencia brasileña ni por la publicación de Trump en la red Truth Social.

Conversación enfocada en la economía y el comercio

A su vez, el mandatario estadounidense calificó como una «muy buena» conversación telefónica la sostenida con Lula y precisó que se enfocó sobre todo en economía y comercio.

Trump aseguró que «tendrá más discusiones con Lula» en un mensaje en su plataforma Truth Social, mientras confirmó que se reunirá con Lula «en un futuro no muy lejano, en Brasil y en Estados Unidos».

Según el documento de la presidencia brasileña, Lula sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar a finales de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Igualmente, el mandatario brasileño también dijo estar «dispuesto a viajar a Estados Unidos» para un encuentro y reiteró su invitación a Trump a la COP30, la conferencia climática de la ONU que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Por su parte, el vicepresidente de Brasil , Geraldo Alckmin, que participó de la llamada, señaló que la conversación fue «mejor de lo esperado» y que los dos presidentes intercambiaron sus números telefónicos personales.

«Estamos muy optimistas de que vamos a avanzar a una situación de ganar-ganar«, añadió Alckmin, encargado de seguir las negociaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Esta es la primera vez que los dos líderes conversan tras el regreso al poder del republicano en enero, y especialmente luego de la crisis diplomática y comercial desatada por la imposición de aranceles a los productos brasileños.