Movimiento Indígena ecuatoriano da ultimátum de 48 horas al presidente Noboa

El Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) emitió un ultimátum al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, exigiendo la derogación del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel en un plazo de 48 horas.

En un pronunciamiento oficial, tras un debate de seis horas a puerta cerrada, representantes de los pueblos Chibuleo, Sawatoa, Kisapincha, Salasaka y Tomabela advirtieron que, de no recibir respuesta, cada comunidad adoptará medidas propias y rechazó la presencia de fuerzas policiales o militares en sus territorios.

El presidente del MIT, Fausto Chango, anunció que las comunidades permanecerán en asamblea permanente y decidirán acciones tras el plazo establecido. "No permitiremos la intervención de policías o militares después de las 48 horas", afirmó Chango, subrayando el compromiso de las comunidades con el derecho a la resistencia.

Miles de comuneros indígenas y activistas de organizaciones sociales de #Ecuador ???????? se encuentran activos y movilizados en una jornada de paro nacional contra las últimas decisiones del Gobierno neoliberal de Daniel Noboa.

https://t.co/4ovE0fIo59

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 23, 2025

El pronunciamiento incluyó ocho resoluciones, entre las que destacan la exigencia al Gobierno de cumplir promesas de campaña, la prohibición de intervención de fuerzas externas en territorios indígenas y la demanda de equiparar el salario básico a estándares regionales, tomando como referencia los valores de Estados Unidos.

El MIT también rechazó la consulta popular y la propuesta de Asamblea Constituyente impulsadas por Noboa, además de responsabilizar al Estado por posibles heridos, muertos o criminalizados durante las protestas.

Tungurahua al paro⁉️

El Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua da 48 horas al gobierno de Daniel Noboa para que dé marcha atrás y derogue el decreto 126 sobre la eliminación del subsidio al diésel. Le exigen además que cumpla con los ofrecimientos de campaña, mismos que… pic.twitter.com/fbjwXDiemI

— Sebastián Núñez Alvarado (@SebastiaNunezA) September 22, 2025

La organización llamó a la Ecuarunari y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)a consolidar una propuesta clara frente al Estado, y exhortó al movimiento Pachakutik a sumarse a la resistencia.

El ultimátum se enmarca en el paro nacional indefinido convocado por la (CONAIE), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que incrementó el precio de este combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta medida, justificada por el Gobierno como un ajuste económico, ha generado protestas por el impacto en el costo de vida, especialmente en comunidades rurales y sectores populares.

La localidad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, se convirtió en el epicentro de las movilizaciones, con cercos militares y policiales que impidieron el ingreso de manifestantes al centro de la ciudad, lo que líderes como Apawki Castro y Rafael Negrete calificaron como una "provocación".

El Gobierno de Noboa respondió con la declaración de estado de excepción en ocho provincias y un toque de queda nocturno en cuatro, incluida Cotopaxi, medidas que permiten restringir la libre circulación y realizar operativos militares.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que el país amaneció "tranquilo" y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizan la movilidad y la producción. Sin embargo, la (CONAIE) reportó personas heridas y detenidas en protestas en Otavalo, mientras el Gobierno señaló 15 detenciones por agresiones a uniformados en Imbabura.

El MIT convocó a sectores sociales a unirse a las movilizaciones y reiteró su rechazo a la militarización de los territorios indígenas.