Más de 50 alcaldías francesas izan la bandera palestina

52 alcaldías de Francia izaron la bandera de Palestina

22 de septiembre de 2025.- Al menos 52 alcaldías de Francia izaron la bandera de Palestina como muestra de acompañamiento a la decisión del presidente Emmanuel Macron de reconocer hoy a ese Estado en las Naciones Unidas.



La cifra representa un conteo del Ministerio del Interior hasta el mediodía hora local, por lo que se espera que otras se sumen antes de la intervención de Macron ante la Asamblea General de la ONU, prevista en torno a las 21:00 en suelo galo.



El gesto es simbólico, en un país con más de 34 mil comunas, y al mismo tiempo un desafío al ministro del Interior dimitente, el conservador Bruno Retailleau, quien indicó a los prefectos evitar que la bandera palestina ondee en los ayuntamientos.



Para el líder de los socialistas, Olivier Faure, la postura de Retailleau califica de «indecente».



Lamento que el ministro no tenga nada mejor que hacer que condenar a los alcaldes que cumplan con el deber de la solidaridad, subrayó el diputado.



Macron oficializará esta tarde el reconocimiento de Francia a Palestina, lo cual deben también anunciar Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Portugal y San Marino, después de que ayer lo hicieran Australia, Canadá y Reino Unido.



La víspera, la emblemática Torre Eiffel lució los colores de las banderas de Palestina e Israel, en sinfonía con el reclamo de París de la solución de los dos Estados.