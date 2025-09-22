(VIDEO) Venezuela y Sudáfrica condenan genocidio israelí y amenazas de EEUU

El ministro del Poder Popular para Relaciones exteriores, Yván Gil informó, a través de su canal Telegram, que había sostenido un diálogo con su homólogo de Sudáfrica, Ronald Lamola, donde ambos coincidieron en la importancia de preservar la paz y rechazar cualquier amenaza, por lo tanto, condenan el genocidio en Palestina y las amenazas militares de EEUU en América Latina y el Caribe en defensa de la autodeterminación de los pueblos.

En este sentido, los cancilleres y Lamola ratificaron el compromiso de ambas naciones y gobiernos por el Sur Global. "Le expuse la situación en América Latina y el Caribe ante el despliegue de medios militares de Estados Unidos, incluidos nucleares, que amenazan la paz en nuestra región", adelantó Gil.

Por otra parte, el canciller Gil agradeció a Sudáfrica su apoyo y solidaridad con Venezuela. "Y en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, transmití nuestro apoyo al presidente Cyril Ramaphosa".

Finalmente, ambos cancilleres manifestaron el compromiso con el multilateralismo y la condena a las agresiones y acusaciones infundadas contra ambos países.

Cabe destacar que Sudáfrica denunció ante la Corte Internacional de Justicia que la impunidad de Israel permite «aniquilación» de Gaza, a principios del año 2024.

