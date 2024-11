Unesco solicita “formación urgente” para los creadores de contenidos

27 de noviembre de 2024.- Dos tercios de los creadores de contenidos en internet no comprueban la autenticidad de los datos que comparten en sus publicaciones.



Así lo revela un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), según reseña Sputnik.



Los datos del estudio de la Unesco provienen de una encuesta entre influencers de varios rincones del internet. En este sentido, tras los resultados, el organismo subraya la necesidad de que los medios y la alfabetización ayuden a dar forma a su trabajo, según refiere el diario The Guardian.



La encuesta «Detrás de las pantallas» de la Unesco, cContó con la participación de 500 influencers de 45 países y con la experiencia de un equipo de investigación de la Universidad Estatal Bowling Green (EE.UU.).



Ese estudio revela que el 62 % de los creadores de contenido no realizan una verificación rigurosa y sistemática de la información antes de compartirla. No obstante, el 73 % ha expresado el deseo de aprender a hacerlo.



En este sentido, 6 de cada 10 creadores de contenido dijeron que no habían verificado la exactitud de su información antes de compartirla con su audiencia, mientras que la investigación encontró que generalmente no recurren a fuentes oficiales, como documentos gubernamentales y sitios web.



Dice el informe que “la baja prevalencia de la verificación de datos resalta la vulnerabilidad de los influencers a la desinformación, que puede tener consecuencias de gran alcance para el discurso público y la confianza en los medios”.

