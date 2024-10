Sindicatos en Guatemala no ven mejoras reales con el gobierno de Arévalo

06-10-24.-El Colectivo Independiente Sindical Guatemalteco (CISG) que aglutina a 18 sindicatos y federaciones se movilizará el 20 de octubre ante la falta de diálogo con el gobierno de Arévalo por demanda salarial entre otras exigencias laborales. Cuestionan que el gobierno de Arévalo mantiene los mismos esquemas salariales de gobiernos anteriores.



Las y los trabajadores agrupados en el Colectivo Independiente Sindical Guatemalteco, CISG, realizaron este viernes una conferencia de prensa en la explanada del Parque Central frente al Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de Guatemala. Denuncian que a pesar de haber solicitado diálogo hace más de un año el gobierno de Bernardo Arévalo no da respuesta, priorizando reuniones con dirigentes sindicales corruptos que no velan por los intereses de sus trabajadores.



El CISG agrupa al menos a 18 sindicatos y federaciones, representan a personal de enfermería de distintos centros de salud, trabajadoras del Ministerio de Educación, artistas, aeronáuticos, trabajadoras domésticas, entre otros sectores laborales.



Entre sus exigencias se encuentran la actualización del salario mínimo con respecto a los costos de la canasta ampliada, que según el INE es de Q10,494.60 al mes (1,350 dólares aproximadamente), actualmente el salario mínimo está en Q3,634. Demandan la eliminación de los salarios diferenciados entre zonas urbanas y rurales pues solo aumentan la pobreza de los sectores más vulnerables.



Actualmente se viene dando una la escalada de precios que ahoga a la clase trabajadora, si bien se viene de un repunte inflacionario en el marco de la pandemia, ésta no ha parado, reduciendo los salarios e ingresos laborales. Mientras tanto, los trabajadores y las trabajadoras ven que las promesas de Arévalo se quedan en eso, en meras promesas sobre las mejoras en las condiciones de vida del pueblo trabajador.



Por su parte, trabajadoras de enfermería denunciaron las pésimas condiciones en que se encuentran los hospitales y la enorme carga laboral que tienen debido a la falta de personal, más la falta de insumos para realizar sus funciones. Son cerca de 14,000 las enfermeras que se encuentran en regímenes de contratación temporal en el que no generan antigüedad, no tienen derecho a vacaciones, seguro social, ni prestaciones.



El sector salud en Guatemala enfrenta un problema estructural producto de la ofensiva neoliberal que lo ha llevado al abandono y desabastecimiento, mientras la población carga con el 70% del gasto público.



En los hechos, la actual administración de Bernardo Arévalo no representa una ruptura drástica con las políticas de gobiernos anteriores, como se expresa con el esquema de contratación precarizado que se ha vuelto casi una norma para las nuevas generaciones en diversas áreas, como los servicios de enfermería, despojadas de derechos.



El gobierno en 2024 destinó un presupuesto de Q12,177 millones al sector salud, una partida baja considerando la suma en partidas ligadas a la seguridad, como Q7,839.20 para el Ministerio de Gobernación o Q3,502 millones para el Ministerio de Defensa Nacional, que muestran una prioridad política casi equiparada.



Por ello, la CISG anuncio que su próxima acción será una movilización el día 20 de octubre, con ruta por confirmar. Es importante, para todos los trabajadores y trabajadoras de Guatemala, rodear de solidaridad activa esta lucha y movilización para conquistar un salario al nivel de las necesidades básicas y familiares para la clase trabajadora.