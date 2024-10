47.000 estibadores en huelga bloquean la costa este en Estados Unidos

Credito: Web

03-10-24.-Más de 47.000 trabajadores de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA), que maneja casi la mitad de toda la carga de importación y exportación de Estados Unidos, se handeclarado en huelga después de que su contrato expirara a la medianoche del 1 de octubre. Los trabajadores de 36 puertos estadounidenses en las costas este y del golfo están librando la primera huelga portuaria en la costa este desde 1977 después de que fracasaran las negociaciones con la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX).



La ILA exige aumentos salariales anuales de 5 dólares por hora, junto con salarios iniciales más altos y mejoras en los beneficios de atención médica y jubilación. El sindicato también exige una mayor protección contra la pérdida de empleo debido a la automatización de las máquinas.



Una huelga de esta magnitud podría tener un enorme impacto en la economía y detendría el flujo de todo tipo de productos, desde alimentos hasta automóviles, en los principales puertos. Incluso un paro breve podría tener grandes efectos en las cadenas de suministro posteriores durante las próximas semanas.



También podría afectar al panorama económico y político más amplio semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se prevé que sean una carrera muy reñida entre Kamala Harris y Donald Trump. El presidente Joe Biden ya dijo que no utilizará la Ley Taft-Hartley, que permite al presidente intervenir en disputas laborales que supuestamente amenacen la seguridad nacional imponiendo un período de reflexión de 80 días, lo que en esencia detiene una huelga. Tales medidas se tomaron, por ejemplo, en 2002, cuando la huelga portuaria amenazó los preparativos para la guerra de Irak.



“Es una negociación colectiva. No creo en Taft-Hartley”, dijo Biden a los periodistas. La inminente huelga pone a la administración Biden en una posición difícil, ya que se ha presentado como el “presidente más pro-sindicato de la historia”, pero idealmente le gustaría evitar una huelga prolongada que pudiera afectar la economía tan profundamente tan cerca de una elección. Ciertamente no tuvo reparos en intervenir en nombre de los empresarios en la huelga ferroviaria de 2022, utilizando la Ley Laboral Ferroviaria antisindical para imponer un acuerdo a los trabajadores para evitar que la economía sufriera un golpe masivo.



El presidente del sindicato, Harold Daggett no pidió ayuda a los funcionarios del gobierno para evitar una huelga e incluso criticó un acuerdo sindical de los trabajadores portuarios de la Costa Oeste para evitar otra el año pasado. Daggett también criticó abiertamente el historial laboral de Biden y ha amenazado con que el sindicato podría dañar la economía si no se cumplen las demandas del sindicato.



Pero a pesar de la aparente disputa pública entre el sindicato y la administración Biden, parte de la razón por la que la administración probablemente no haya intervenido con tanta fuerza no es porque el presidente Biden esté a favor de los sindicatos, sino porque el propio Daggett ha prometido que el sindicato seguirá enviando armas para operaciones militares incluso cuando los trabajadores estén en huelga. Como dijo Daggett,



Continuamos con nuestro compromiso de nunca defraudar a nuestras valientes tropas estadounidenses por su valor y servicio y continuaremos trabajando con orgullo en todos los envíos militares más allá del 1 de octubre, incluso si estamos involucrados en un ataque.



La excepción para los envíos de armas impide que la huelga choque totalmente con los intereses del imperialismo estadounidense. También significa que, en lugar de utilizar el poder del sindicato para luchar contra el genocidio en Gaza y las escaladas regionales de Israel, Daggett y otros dirigentes sindicales están apoyándolo. Para que la huelga pueda desplegar todo su poder, es necesario revocar esta excepción.



La huelga de la ILA se produce en el contexto de un reciente repunte de la actividad laboral en todo Estados Unidos. Como informó Left Voice, el 12 de septiembre 33.000 trabajadores de la fábrica de Boeing irrumpieron en la escena nacional con, hasta el ese momento, la mayor huelga del año. Al mismo tiempo, la UAW se está preparando para múltiples posibles huelgas contra Stellantis en respuesta a los recientes recortes de empleo; en el condado de Los Ángeles, los trabajadores podrían ir a la huelga el 10 de octubre.



Solo en 2023, el número total de trabajadores en huelga aumentó un 141 por ciento . Este aumento se debió principalmente a cuatro grandes huelgas (SAG-AFTRA, la Coalición de Sindicatos de Kaiser Permanente, los trabajadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la UAW), que representaron el 65 por ciento de los trabajadores que se declararon en huelga el año pasado.



Y aunque la actividad huelguística no ha alcanzado los niveles de los años 1960 y 1970, el aumento de la militancia de la clase trabajadora y el uso creciente de las huelgas como herramienta de lucha es un movimiento en una dirección positiva. La clase trabajadora está haciendo gala de su fuerza, demostrando su poder estratégico dentro de la economía. La esperanza es que estas luchas se extiendan más allá de la lucha por reivindicaciones en el lugar de trabajo y hacia el exterior. Desde abordar la creciente inflación, los alquileres inasequibles, la falta de opciones de cuidado infantil y el aumento de los costos de las prestaciones hasta luchar contra el genocidio en Palestina o la campaña de bombardeos en el Líbano, los trabajadores movilizados pueden ganar si las luchas en el lugar de trabajo se combinan con nuestros movimientos sociales.



Al utilizar el poder del trabajo, podemos enfrentar el genocidio y el imperialismo y luchar contra las crisis económicas causadas y exacerbadas por el capitalismo. Por esta razón, es vital que brindemos nuestro apoyo a los trabajadores portuarios en huelga y al mismo tiempo exijamos que la dirección sindical detenga el envío de armas.

