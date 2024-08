"La privacidad no es un crimen": las reacciones tras la detención en Francia del fundador de Telegram Pavel Durov

Pavel Durov Credito: Web

25-08-24.-Diversas voces se pronunciaron este 24 de agosto en contra de la detención de Pável Dúrov, creador de la aplicación de mensajería Telegram, ocurrida en París, al acusar un atentado en contra de la privacidad y la libertad de expresión.



En un breve mensaje en su cuenta de X, Elon Musk reaccionó ante la detención del creador de Telegram, Pável Dúrov, quien fue arrestado este 24 de agosto tras aterrizar en Francia, en donde se le acusa de ser cómplice de delitos graves.



Al compartir una respuesta sobre lo ocurrido con Dúrov, quien se ha negado en diversas ocasiones a compartir información de sus usuarios y proporcionar bases de datos de sus usuarios a autoridades, Musk escribió: "chequen este anuncio sobre la Primera Enmienda. Es muy convincente". La enmienda referida por el dueño de X protege la libertad de expresión y prensa.



Posteriormente, Musk compartió otro breve mensaje en respuesta también a un tuit sobre lo ocurrido con Dúrov en donde escribió, también en tono de broma: "cuando es 2030 en Europa y te están ejecutando por darle 'me gusta' a un meme".



Kim Dotcom, fundador del sitio web Megaupload, advirtió sobre un intento de atentar contra la privacidad de las personas. "La represión contra la libertad de expresión se intensifica. El fundador de Telegram, Pável Dúrov, ha sido arrestado en Francia. Los servicios de inteligencia occidentales quieren acceder a los mensajes privados de Telegram", escribió también en X.



En otro mensaje compartido en sus redes sociales, el creador de Megaupload sostuvo lo siguiente: "La privacidad no es un delito, es un derecho humano básico consagrado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las agencias de espionaje Five Eyes (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) son las que más violan el derecho humano a la privacidad. Son la mayor conspiración criminal del mundo".



De acuerdo con los reportes, el empresario de origen ruso fue puesto previamente en una lista de personas buscadas por el Gobierno federal del país europeo. Además, se le expidió una orden de búsqueda por parte de la Dirección Nacional de la Policía Judicial con base en una investigación preliminar.



Según lo reportado, la orden se emitió debido a que Dúrov no habría cooperado con las autoridades policiales francesas, lo que lo convirtió en presunto cómplice del tráfico de drogas y otros delitos graves. Además, se le acusa de que la aplicación no cuenta con moderación de contenidos.



La Posición de Durov sobre la Censura



Desde los comienzos de su carrera, Pavel Durov ha sido un ferviente defensor de la libertad de expresión y la privacidad en línea. Su visión para Telegram siempre ha sido la creación de un espacio libre de censura, donde los usuarios puedan comunicarse sin temor a la vigilancia del Estado u otras entidades. Esta postura ha marcado las políticas de Telegram y ha definido su relación con gobiernos de todo el mundo.



Durov ha expresado públicamente su descontento con gigantes tecnológicos como Google y Apple. En varias ocasiones, los ha acusado de tener la capacidad de censurar contenido a través de sus tiendas de aplicaciones, lo cual, según él, es una grave amenaza para la libre circulación de ideas. Estas empresas, en su búsqueda por mantener un control estricto sobre el contenido en sus plataformas, a menudo eliminan aplicaciones y sitios que consideran inapropiados o peligrosos. Este tipo de acciones, argumenta Durov, mina la base misma de la libertad en Internet.



En una publicación de blog de 2020, Durov escribió:



"El monopolio de las empresas tecnológicas sobre la distribución de aplicaciones se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la libertad de información y expresión en la era moderna. La posibilidad de censurar contenido en todo un ecosistema móvil debe verse como una seria amenaza a nuestras libertades."

Estas palabras resonaron profundamente entre los defensores de los derechos digitales y subrayaron la urgencia de la problemática.



Por su parte, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, recordó que en 2018 al menos 26 Organizaciones No Gubernamentales de Occidente condenaron la ley rusa que obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a almacenar registros de los mensajes telefónicos y del tráfico de internet de sus clientes durante seis meses, así como claves para descifrar la correspondencia de los usuarios y proporcionarlas al Servicio Federal de Seguridad de Rusia si así lo solicita.



"¿Creen que esta vez (la ONG Occidentales) apelarán a París y exigirán la liberación de Dúrov o se tragarán la lengua?", cuestionó la funcionaria, quien agregó que la Embajada de Rusia en Francia ya está tomando cartas en el asunto en el caso de Pável Dúrov.



*Con información de Versión Final y Agencias

