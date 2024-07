Ignacio Ramonet: “El atentado ha sido como un regalo del cielo para Trump”

Ignacio Ramonet

18 de julio de 2024.- Aunque la bala estuvo “a centímetros” de haberlo matado, “el atentado del pasado sábado es como un regalo del cielo para Donald Trump, viene a completar su relato victimista”. Lo dijo ayer Ignacio Ramonet (Redondela, Pontevedra, 1943), escritor, periodista y sociólogo establecido en Francia y figura destacada del movimiento antiglobalización, durante la conversación que mantuvo en el Club La Nueva España con el político asturiano Gaspar Llamazares, actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo.



“Para sus seguidores (los de Trump) este intento de asesinato es carburante para un mayor fanatismo y divinización de su figura”, recalcó Ramonet, que realizó un análisis de la situación política sustentado en la crisis que vive la verdad y en la teoría de la conspiración que parece invadirlo todo, “favorecida por las redes y creída por la gente”.



Semiólogo y profesor en la Sorbona, director hasta 2022 “Le Monde diplomatique” y criado en Tánger, donde sus padres, republicanos españoles, se instalaron en 1948, Ignacio Ramonet aseguró que en estos momentos no hay un candidato que pueda hacer frente a Donald Trump.



“Las extremas derechas internacionales han ido reproduciéndose. Ahora el candidato del Partido Republicano es un modelo internacional que ha llegado hasta Francia o Argentina con figuras como Le Pen y Milei”, señaló. “Aunque Biden fue elegido con siete millones más de votos, Trump se presenta como víctima de la justicia y esto le sirve para fundamentar su discurso. Hay que entender que no es un líder político en el sentido de la palabra. Es un gurú, como un jefe religioso, el extremo del líder populista”, añadió Ramonet.



Gaspar Llamazares apoyó sus argumentos: “Trump sale de la racionalidad. Entra en otro tipo de discurso. Es un fantasma que no sólo recorre Estados Unidos”, destacó acerca del expresidente y candidato republicano, que cuenta con 157 millones de seguidores en redes sociales.



“No hay un canal de televisión que tenga más de 30 millones de telespectadores”, afirmó Ramonet a modo de comparación. “Es el primer líder político creado por las redes sociales y que supo utilizarlas para ello, aunque ya Obama fue un precedente. El 70% de la población americana de menos de 40 años se informa cada mañana a través de las redes, y él sabe ocupar ese espacio”, explicó.



“Las elecciones europeas han mostrado que hay una deriva hacia la derecha con tres grupos de extrema derecha representados en el parlamento europeo”, comentó también Ramonet, que tampoco pasó por alto los resultados de las recientes elecciones legislativas en Francia: “Macron disolvió la Asamblea sin explicar muy bien por qué, y las legislativas no han clarificado la situación. De 577 escaños, la extrema derecha se llevó 400 en primera vuelta. Al Frente Popular le faltan 100 escaños para tener mayoría absoluta”, añadió.



Y advirtió el analista: “La clase media está desapareciendo. El modelo en nuestras sociedades son los hiper ricos. Entre el faraón y los constructores de las pirámides había menos diferencia que entre Elon Musk y un americano medio”.