OMS y México aclaran que en el país no se han registrado muerte por gripe aviar

Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer

7 de junio de 2024.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró este viernes que la reciente muerte de un paciente en un hospital de México no es atribuible a la gripe aviar A(H5N2).



Por otra parte, el titular de la Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer, afirmó: «No se ha precisado (la causa de muerte), pero básicamente son la falla renal y, desde luego, la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas» el paciente de 59 años fallecido el 24 de abril, quien residía en el Estado de México y no tenía antecedentes de contacto con aves de corral u otros animales.



Alcocer aseveró durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que no existe riesgo de contagio por ese virus para aquella población que consuma pollo o sus derivados.



En tanto, la OMS afirmó que para la población el riesgo es bajo, a pesar de que en el mes de marzo y abril se detectaron en los estados de Michoacán y Ciudad de México brotes de gripe aviar A(H5N2) en aves de corral.



En cuanto a la víctima, Alcocer confirmó que llegó al Instituto de Enfermedades Respiratorias con falta de aire, diabetes y un problema renal. Ingresó a dicha clínica una semana después de haber desarrollado fiebre y otros síntomas.



Al paciente se le tomaron varias muestras y en una de ellas dio positivo al virus H5N2, “que está ligado a la gripe aviar, que en este caso puede ser un aviso epidemiológico en las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y trabajan en ellas», agregó Alcocer.



El funcionario informó: «El paciente no tiene antecedentes de contacto familiar o de conocimiento alrededor de donde vivía». Por parte de Epidemiología se han evaluado»



La gripe aviar es una enfermedad que afecta principalmente a las aves, pero que también pueden infectar a los humanos. La forma de contagio más frecuente de ese tipo de gripe es mediante el contacto con aves infectadas.